Juramentación de magistrados de la CC busca frenar amparos y asegurar transición

El Congreso quiere poner fin a las dudas sobre algunas designaciones para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que citó a los magistrados electos para que rindan juramento este martes 24 de marzo y así despejar el camino para la futura toma de posesión.

Luis Contreras, presidente del Congreso, convocó al pleno de diputados para una sesión solemne en el Palacio Legislativo a las 13 horas, con el único objetivo de juramentar a los nuevos magistrados.

Ese acto es uno de los puntos cruciales para que las autoridades cumplan con los plazos que dicta la ley, para que la magistratura del periodo 2026 al 2031 esté lista para asumir el 14 de abril.

La convocatoria para que los magistrados electos presten juramento a la Constitución Política de la República de Guatemala ocurre en medio de una cantidad incierta de amparos que cuestionan la designación de tres de los 10 integrantes de la nueva magistratura.

La mayor cantidad de acciones cuestiona la designación del Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC, que nombró a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular y a José Luis Aguirre Pumay como suplente.

El resto van en contra de la elección de la titular Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), sin que esto ponga en duda al suplente Luis Fernando Bermejo Quiñonez.

Luis Contreras, presidente del Congreso, convocó a los diputados para dos sesiones este martes, la primera para juramentar a la CC. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

Los nombramientos del presidente Bernardo Arévalo; pleno del Congreso; y pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no son objeto de impugnaciones lo que deja en firme la decisión de los tres poderes de Estado.

Las nuevas autoridades de la CC tendrán que velar por el respeto de la Constitución los próximos cinco años. Cada uno de los titulares asumirá la presidencia por un año y entre sus atribuciones está dirigir la agenda de las sesiones plenarias.

Amparos suspendidos

La juramentación, en opinión de analistas, es fundamental para definir el futuro de la CC, ya que este acto por sí mismo, dejaría sin efecto todos los amparos contra las designaciones del CSU y el Cang que no han sido resueltos.

“Esto manda un mensaje de que las impugnaciones, si las podemos llamar así, no pueden estar abiertas al infinito; el país no puede estar en vela con amparos y a la espera de que ingresen más”, dijo Marco Antonio Canteo, abogado y analista independiente.

El profesional considera que ninguno de los amparos tiene un argumento sólido como para que se conceda una suspensión provisional y que se ponga en riesgo el relevo en la CC. Además, considera que las acciones se presentaron demasiado tarde.

“Desde mi punto de vista, tanto en el Cang como el del CSU, donde han sido rechazadas impugnaciones, la juramentación procede porque no se cumplieron los tiempos, todas las acciones de amparo se presentaron tarde”, refiere.

El abogado tampoco descarta acciones de último minuto y recordó como algunas Salas o las altas Cortes han emitido resoluciones que frenan o bloquean nombramientos y esperaría que "por el bien del país", no se repitan.

“La acción política y legislativa deja sin materia los distintos amparos, porque el organismo de Estado encargado de juramentar lo ha hecho en los plazos y con la soberanía de un poder de Estado”, indicó.

La mayor parte de los amparos fueron enviados a salas de apelaciones, hasta la tarde del pasado lunes la CC solo mantenía dos acciones de este tipo que fueron presentadas el pasado 22 de marzo.

Una acción a nombre de los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Ricardo Sagastume Morales, cuestiona el decreto de integración de la nueva CC por una serie de aparentes errores en lo relativo a los resultados del Cang.

La segunda acción fue presentada por el particular Juan Pablo Reyes Puac, y señala que los designados por el CSU no habrían presentado sus renuncias a los cargos anteriores en los plazos estipulados.

Deben tomar posesión

Para Alejandro Rodríguez, analista de la organización Impunity Watch, la juramentación ya deja el camino claro para que los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes puedan tomar posesión el próximo 14 de abril.

Los resultados a favor de Lemus y Bermejo no fueron impugnados ante el Cang. (Foto Prensa Libre: Guatemala Visible / X).

“Todo lo que hizo el Cang se avaló por el Tribunal Electoral del Cang, internamente no se impugnó, es una decisión que ya quedó firme. Los amparos no les veo fundamento por lo que no veo riesgo para frenar la juramentación”, explica el abogado por el caso de Lemus.

Las designaciones de Rivera y Aguirre fueron impugnadas pero las acciones fueron rechazadas. (Fotos Prensa Libre: Byron Bayza)

Su lectura es exactamente similar al analizar el proceso de designación de Rivera Aguilar y Aguirre Pumay. “En cuanto al CSU ya se han rechazado las impugnaciones así que tampoco se debe de suspender su juramentación, acá todos deben de ser juramentados”, puntualizó.

Los nuevos magistrados son Anabella Morfín; Astrid Lemus; Roberto Molina Barreto; Dina Ochoa y Julia Rivera; mientras que los suplentes son María Jocholá; Luis Bermejo; Luis Rosales; Claudia Paniagua; y José Aguirre.

Las magistradas Morfín y Jocholá fueron nombradas por el presidente Bernardo Arévalo; mientras que Lemus y Bermejo fueron electos en las pasadas elecciones del Cang.

Los magistrados Molina Barreto y Rosales fueron electos por el pleno del Congreso; Ochoa y Paniagua por el pleno de la CSJ; mientras que Rivera y Aguirre fueron designados por el CSU de la USAC.

Las presidencias se rotarán entre los magistrados titulares por periodo de un año, en orden de edad, del mayor al menor.

La primera presidencia le corresponde a la magistrada electa por el presidente Arévalo; luego a la electa por el Cang. El tercer año presidirá el electo por el Congreso y luego la magistrada electa por la CSJ; en el quinto año, le corresponde a la persona designada por el CSU de la USAC.