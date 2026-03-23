Magistrados de la CC designados por el CSU – USAC con vía libre para su juramentación tras renunciar a sus anteriores cargos

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC reafirmó este lunes sus designaciones para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), todo tras aceptar la renuncia de uno de los profesionales electos para la magistratura 2026-2031.

El CSU designó a Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular de la futura CC; mientras que José Luis Aguirre Pumay fue nombrado magistrado suplente.

Estas designaciones del máximo órgano de la USAC se efectuaron el pasado 16 de febrero, en una sesión celebrada en Antigua Guatemala y que motivó una serie de acciones por parte de grupos sociales y colectivos universitarios.

Estos últimos advertían el riesgo que el CSU que lidera el rector Walter Mazariegos optara por nombrar a María Consuelo Porras, fiscal general, como magistrada constitucional.

Pero esos temores quedaron desvanecidos después que el CSU oficializó sus designaciones para la CC del periodo 2026-2031, informando en una rueda de prensa las designaciones a favor Rivera Aguilar y Aguirre Pumay.

Algunos integrantes del CSU que no estuvieron de acuerdo con los nombramientos presentaron una serie de impugnaciones, que fueron conocidas apenas el 12 de marzo.

Por mayoría, el CSU de la USAC confirmó sus designaciones al rechazar las impugnaciones contra la sesión y los nombramientos constitucionales que estarán integrando la futura CC.

Tras quedar despejado el camino legal, el CSU procedió a informar al Congreso sus nombramientos, haciendo que el pleno de diputados emitiera el decreto detallando la integración de la nueva Corte que comenzaré el próximo mes de abril.

Futura juramentación

Este 23 de marzo el Congreso publicó en el Diario Oficial el acuerdo legislativo 10-2026, que convoca a los nuevos magistrados de la CC para que presten juramento previo a la toma de posesión de sus cargos.

En el documento acordado por el pleno de diputados queda estipulado que la fecha oficial de juramentación será informada próximamente, de acuerdo con lo que disponga la Junta Directiva del Congreso.

Sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad, tribunal encargado de resolver acciones constitucionales en Guatemala. (Foto de referencia de archivo de la CC)

El artículo 160 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal obliga a que todos aquellos designados para una magistratura constitucional renuncien previamente a sus antiguos cargos, en caso existir algún tipo de incompatibilidad.

Fuentes del CSU, que prefieren no ser citadas, explicaron que aunque la designación se hiciera el 16 de febrero, fue apenas el 12 de marzo cuando se resolvieron todas las impugnaciones, dejando en firme las decisiones, lo que deja en tiempo las renuncias de los dos designados que marca la ley.

Renuncias a tiempo

Documentos oficiales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dan cuenta que el pleno del Poder Judicial conoció el 18 de marzo la renuncia de Julia Marisol Rivera como jueza de instancia de Amatitlán.

La renuncia irrevocable al cargo de jueza fue aceptada por la CSJ y fue notificado a Rivera el 19 de marzo, para posteriormente emitir el acta en donde oficialmente entregó la judicatura.

Para el caso de Aguirre Pumay su renuncia lleva fecha 17 de marzo, declinando al cargo de Director del Centro Universitario de Santa Rosa, para así asumir a la magistratura suplente sin ningún impedimento legal.

La renuncia de Aguirre Pumay se conoció este lunes 23 de marzo en sesión del CSU, que por mayoría, aceptó la renuncia, indicando que la misma no violó los plazos que dicta el artículo 160 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal.

La CSJ del @OJGuatemala aceptó el 18 de marzo la renuncia de la jueza Julia Rivera; y hoy el CSU la de José Aguirre como director de la USAC, ambos designados para la nueva @CC_Guatemala. Un amparo cuestiona su juramentación diciendo que no han renunciado a sus antiguos cargos. pic.twitter.com/FnvHzXuXen — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 23, 2026

Este domingo 22 de marzo la CC recibió un amparo que cuestiona a los dos designados por el CSU, indicando que no habían renunciado a los cargos lo que obligaba a que no sean citados para rendir juramento.

Pero fuentes del CSU, que prefieren el anonimato, tras analizar las fechas de la designación, confirmación y notificación al Congreso, estiman que ese amparo podría quedar sin materia ya que se respetaron los plazos que dicta la ley.