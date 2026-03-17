Congreso integra a la futura CC y deja por definir la fecha de su juramentación

El pleno del Congreso aprobó el decreto que deja integrada a la futura Corte de Constitucionalidad (CC), luego de recibir las notificaciones de los cinco órganos electores.

El proceso de integración, contenido en el artículo 157 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, faculta al Congreso emitir el decreto que será la base de la futura CC.

La iniciativa fue aprobada de urgencia nacional y conlleva el número de decreto 8-2026, que establece la instalación de la CC para el período 2026-2031.

El documento también menciona a cada uno de los cinco magistrados titulares: Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto, Gladys Anabella Morfín Mansilla, Julia Marisol Rivera Aguilar, y Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.

También enumera a los cinco magistrados suplentes: Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, María Magdalena Jocholá Tujal, José Luis Aguirre Pumay, y Luis Fernando Bermejo Quiñónez.

Posteriormente, los diputados aprobaron el acuerdo legislativo 10-2026, que convoca a los magistrados de la nueva CC a rendir juramento ante el pleno del Congreso.

El documento señala que la fecha exacta de la juramentación será dispuesta, con posterioridad, por los diputados que integran la Junta Directiva del Legislativo.

Amparos pendientes

Las designaciones hechas por el presidente Bernardo Arévalo, el pleno del Congreso, y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dan cabida a ningún tipo de acción legal que entorpezca sus decisiones.

Pero la designación del Consejo Superior Universitario (CSU) y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) han sido objeto de amparos en las últimas horas, según registros de distintas instancias judiciales.

Casi todas las acciones de amparo cuestionan al CSU, señalando entre algunas de las causas la falta de legitimidad por la permanencia de consejeros cuyo período está vencido.

Mientras que un amparo, lejos de cuestionar la elección de Astrid Lemus ante el Cang, busca exclusivamente dejarla fuera del acto de juramentación, al señalarle "falta de objetividad" por una ponencia que tuvo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), después de una serie de allanamientos del Ministerio Público (MP) en las votaciones del Colegio de Abogados.