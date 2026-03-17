Misión de la OEA advierte de acciones que buscan bloquear la renovación de la Corte de Constitucionalidad

Mientras se espera conocer si los amparos en contra de las designaciones de los magistrados titulares del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), y el Consejo Superior Universitario (CSU) son admitidos, la Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que acompaña el proceso de elecciones de segundo grado, emitió un comunicado en el que advierte que se están moviendo acciones que buscan frenar la renovación de la Corte de Constitucionalidad.

La Misión se reconoce preocupada por las acciones presentadas para intentar frenar la juramentación de Astrid Lemus por su participación en una sesión del 18 de febrero ante la OEA.

Según el comunicado del ente interamericano, la participación de Lemus se hizo en el marco de los mecanismos institucionales establecidos y "constituye un ejercicio legítimo de interlocución democrática y no puede ser convertida en causal de descalificación".

También advierten que los recursos judiciales "no deben ser instrumentalizados para alterar, bloquear o desnaturalizar procesos constitucionales", y sentencia que "los controles jurídicos deben servir para proteger la institucionalidad, no para erosionarla".

La misión de la OEA también recuerda que "corresponde a todos los actores actuar con responsabilidad y apego estricto a la Constitución", porque "Guatemala necesita que sus órganos constitucionales puedan integrarse y funcionar con normalidad".

Los amparos

Julia Rivera Aguilar fue elegida por el CSU como magistrada titular, sin embargo, hasta este martes 17 de marzo se desconoce cuántos amparos se han presentado, pero sí se tiene la certeza que han sido varias las acciones que buscan que se anule su designación y se repita el proceso.

También pesa un amparo en contra de la decisión del Cang de nombrar a Astrid Lemus como magistrada titular. El argumento es que Lemus compareció ante una reunión de la OEA, lo que afectaría su idoneidad, según la acción presentada.

Por ahora los amparos no han sido resueltos y las designaciones del Cang y el CSU siguen en pie.