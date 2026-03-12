CSU deja en firme las designaciones de Julia Rivera y José Aguirre Pumay como magistrados para la CC

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) dejó en firme este jueves 12 de marzo, por mayoría, las designaciones de Julia Rivera Aguilar y José Aguirre Pumay como magistrada titular y magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC), tras rechazar todas las impugnaciones.

Fuentes de la Usac, que prefirieron no ser citadas, explicaron que ahora corresponde notificar a todas las personas que presentaron recursos después de la decisión del CSU.

Informaron que todavía quedan pendientes cerca de cinco amparos contra el CSU, de los cuales la Usac tiene conocimiento y que están asignados a diversas judicaturas.

El 16 de febrero, la autoridad universitaria designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay como magistrada titular y magistrado suplente para el período del 2026 al 2031.

La sesión del CSU para la designación se llevó a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en medio de manifestaciones ciudadanas.

En Guatemala se desarrollan este 2026 las elecciones de segundo grado, entre ellas, la renovación de la CC.

Además del CSU, ya hicieron su designación de magistrado titular y suplente el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia.

El listado de magistrados titulares y suplentes se completó el miércoles 11 de marzo, cuando el presidente Bernardo Arévalo informó que designó a Annabella Morfín y María Magdalena Jocholá como magistradas ante la CC por parte del Ejecutivo.

