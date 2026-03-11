Arévalo designa a Annabella Morfín y María Magdalena Jocholá como magistradas ante la CC

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, designó este miércoles 11 de marzo a Gladys Annabella Morfín Mansilla como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá Tujal como magistrada suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El anuncio fue hecho por el mandatario por medio de un video publicado en sus redes sociales y las del Gobierno. La elección se efectuó en Consejo de Ministros, en el marco del proceso de renovación del sistema de justicia correspondiente a las elecciones de segundo grado.

Según Arévalo, ambas profesionales cumplen con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que exige la Constitución para integrar el máximo tribunal constitucional.

El gobernante afirmó que la decisión busca fortalecer el sistema de justicia y garantizar una institucionalidad basada en la ética, la transparencia y el Estado de derecho.

También señaló que las designaciones responden al mandato de transformación que, según indicó, recibió del pueblo de Guatemala y que pretende impulsar cambios en la administración de justicia.

Arévalo expresó su confianza en que Morfín y Jocholá estarán a la altura del momento que vive el país y contribuirán a proteger la Constitución.

Perfiles

Gladys Annabella Morfín Mansilla

Magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (2026-2031)

Gladys Annabella Morfín Mansilla es profesional del derecho con amplia trayectoria en el ámbito público, académico y profesional, en materias relacionadas con derecho constitucional, laboral, derechos humanos, desarrollo social, derecho mercantil y notarial.

Entre los cargos más relevantes que ha ocupado destacan el de ministra de Trabajo y Previsión Social (1993-1996) y procuradora general de la Nación (2016-2018).

También ha ejercido la docencia en universidades nacionales y extranjeras, y ha brindado asesoría jurídica y consultoría en derecho constitucional, litigio constitucional, litigio contencioso administrativo y derecho internacional.

Ha sido fundadora de organizaciones jurídicas y de defensa institucional, entre ellas el Instituto de Derecho Mercantil, la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos y el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), entidad que también presidió en distintos períodos.

Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Rafael Landívar.

María Magdalena Jocholá Tujal

Magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (2026-2031)

María Magdalena Jocholá Tujal es profesional del derecho, integrante del pueblo maya kaqchikel, con más de 20 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico, la función pública y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Ha sido docente en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en unidades de capacitación del Organismo Judicial.

Durante su trayectoria ha trabajado en instituciones como el Congreso de la República, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público.

También se desempeñó como especialista en pueblos indígenas y como asesora en derechos humanos para la American Bar Association Rule of Law Initiative.

Es abogada y notaria, posee una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su carrera profesional se ha enfocado en promover los derechos humanos y el acceso a la justicia para los pueblos indígenas.

