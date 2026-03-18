Bermejo denuncia intento de frenar renovación de la CC y califica de ilegales los amparos contra Lemus

El magistrado suplente electo de la Corte de Constitucionalidad (CC), Luis Fernando Bermejo, cuestionó este miércoles 18 de marzo, en entrevista con Prensa Libre Radio, los amparos presentados contra la juramentación como magistrada titular de Astrid Lemus, al considerar que carecen de sustento legal y buscan frenar la renovación del tribunal.

Bermejo afirmó que pronunciarse ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero es un derecho fundamental y no afecta la honorabilidad de ninguna persona en Guatemala. Sus declaraciones surgen luego de que la magistrada electa por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Astrid Lemus, participara en una sesión ante ese organismo, lo cual motivó la presentación de recursos legales por parte de dos abogados.

Uno de los accionantes es el mismo profesional que promovió un amparo que dejó fuera de las elecciones del CANG a los profesionales de ciencias afines.

“Denunciar ante un organismo internacional se enmarca dentro de la libertad de expresión. Decir que por eso se pierde idoneidad es un disparate. No tiene asidero legal y la Corte debería desestimarlo de entrada”, afirmó Bermejo.

El magistrado electo también señaló que existen antecedentes de funcionarios que han acudido a instancias internacionales sin que ello afecte su idoneidad.

“Magistrados en funciones, como Leila Lemus y Rony López, han presentado solicitudes de medidas cautelares. Nadie ha alegado que han perdido idoneidad por ello”, indicó.

Sobre el papel de organismos internacionales, Bermejo explicó que, aunque estas actuaciones no están reguladas de forma específica, sí forman parte del ejercicio de derechos fundamentales.

“Estos órganos están autorizados para dar seguimiento a procesos. Manifestar irregularidades o denunciar hechos es parte de la libertad de expresión”, añadió.

Acciones legales en curso

Los abogados Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre presentaron el domingo 15 de marzo un amparo contra Lemus, en el que argumentan una supuesta falta de idoneidad e independencia.

Según el recurso, la magistrada habría incurrido en una aparente subordinación al Organismo Ejecutivo tras su intervención ante la OEA el 18 de febrero.

El amparo busca impedir que Lemus sea incluida en el decreto legislativo para su juramentación como magistrada titular de la CC.

“Compromete su independencia e imparcialidad, lo que trae como consecuencia su incompatibilidad con el ejercicio de la función pública como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad”, señala el documento.

Bermejo sostuvo que la acción no debería prosperar si la Corte resuelve conforme a derecho.

“Es un disparate decir que alguien pierde idoneidad por denunciar hechos relacionados con una elección reciente, sin haber asumido el cargo”, expresó.

Proceso de elección

El magistrado electo también defendió la legalidad del proceso de elección en el CANG y aseguró que no hubo impugnaciones formales.

Indicó que los candidatos y sus fiscales aceptaron los resultados y que ningún colegiado presentó recursos conforme al reglamento electoral.

“La elección está firme. No existe prueba de fraude y el Congreso ya emitió el decreto de integración”, afirmó.

Añadió que los amparos no constituyen un mecanismo válido para impugnar el proceso electoral.

La nueva integración de la Corte de Constitucionalidad quedó conformada de la siguiente manera:

Por el CANG: Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo

Por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala: Julia Marisol Rivera y José Luis Aguirre

Por la Corte Suprema de Justicia: Dina Ochoa y Claudia Paniagua

Por el Congreso de la República: Roberto Molina Barreto y Luis Rosales

Por el Ejecutivo Annabella Morfín y María Magdalena Jocholá.

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