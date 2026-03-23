Congreso convoca a los magistrados de la nueva CC para rendir juramento este martes 24 de marzo de 2026

El diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, convocó a una sesión solemne en el Palacio Legislativo para este martes 24 de marzo. El motivo es juramentar a los magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).

El Organismo Legislativo publicó este lunes 23 de marzo en el Diario Oficial el decreto con la integración de la futura CC; así como el acuerdo de convocatoria para que los abogados rindan juramento ante la Constitución Política de la República de Guatemala.

Los nuevos magistrados titulares de la CC son Anabella Morfín; Astrid Lemus; Roberto Molina Barreto; Dina Ochoa y Julia Rivera; mientras que los suplentes son María Jocholá; Luis Bermejo; Luis Rosales; Claudia Paniagua; y José Aguirre.

Las magistradas Morfín y Jocholá fueron nombradas por el presidente Bernardo Arévalo; mientras que Lemus y Bermejo fueron electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Los magistrados Molina Barreto y Rosales fueron electos por el pleno de diputados del Congreso; Ochoa y Paniagua fueron nombradas por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); mientras que Rivera y Aguirre fueron designados por el Consejo Superior Universitario de la USAC.

La sesión solemne en la que se estará juramentando a los magistrados de la CC para el periodo 2026 al 2031 esta prevista para las 13, antes de la sesión ordinaria.