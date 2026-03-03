EE. UU. se pronuncia por elecciones de segundo grado y mantiene su postura en no tolerar “contaminación” en procesos

Política

EE. UU. se pronuncia por elecciones de segundo grado y mantiene su postura en no tolerar “contaminación” en procesos

Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronuncia sobre las elecciones de segundo grado.

COMISIÓN DE POSTULACIÓN

Guatemala desarrolla elecciones de segundo grado. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala publicó este martes 3 de marzo, en su cuenta en X, un mensaje en relación con las elecciones de segundo grado en el país.

En el mensaje, John Barrett, encargado de Negocios de la Embajada, indicó: “Como ya hemos declarado, las elecciones de segundo grado son procesos guatemaltecos que tienen sus normas y reglas, y vamos a respetar estos procesos, pero no vamos a tolerar que haya contaminación de narcotraficantes y crimen organizado”.

Guatemala se encuentra en el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), de magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de elección de la terna de candidatos a fiscal general del Ministerio Público.

El mensaje de la Embajada se produjo después de que el presidente Bernardo Arévalo afirmara en conferencia de prensa que consultará al Departamento de Estado por supuestos cabildeos en la elección de magistrados.

Según el mandatario, existen intentos por aparentar que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala quiere favorecer a dos candidatos.

Minutos después de la conferencia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que eligió a Dina Ochoa como magistrada titular de la CC y a Claudia Paniagua como magistrada suplente.

Para completar la renovación de la CC, aún falta la designación de magistrado titular y suplente por parte del Ejecutivo y del Congreso de la República.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió a Astrid Lemus como magistrada titular y a Luis Fernando Bermejo como magistrado suplente por la CC.

El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos designó a Julia Marisol Rivera y a José Luis Aguirre como magistrada titular y magistrado suplente, respectivamente.

Para leer más: Fiscal General: cambios a la tabla de gradación motivan un nuevo amparo ante la CC

