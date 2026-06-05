Asíes pide a magistrada Julia Rivera no conocer amparos de la Usac

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) aún tienen pendiente de firmar dos resoluciones que podrían legalizar la continuidad de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Entre los magistrados titulares se cuenta el voto de Julia Marisol Rivera, magistrada electa por el Consejo Superior Universitario, dirigido por el rector. Su participación ha sido cuestionada por la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), para proteger la credibilidad de la CC y evitar conflictos éticos.

La magistrada Rivera fue designada por la mayoría de integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), el órgano sancarlista que ha sido cuestionado por una aparente falta de legitimidad, al no renovar a muchos de sus representantes, que siguen ejerciendo con nombramientos vencidos sin que se convoque a elecciones para renovarlos o bien, se han realizado las elecciones pero no se les da posesión a los nuevos, porque no simpatizan con la gestión de Mazariegos.

Ahora mismo no hay ningún texto legal que obligue a un magistrado constitucional a excusarse de conocer algún tema por conflicto de interés.

Ascenso de Mazariegos

Mazariegos fue decano de Humanidades y saltó a la rectoría en las elecciones de la Usac del 2022, un evento que fue señalado de fraudulento por grupos estudiantiles y docentes que no pudieron participar.

Cuatro años después, la historia parece repetirse y la fórmula es la misma: grupos docentes y estudiantiles critican que a través de procesos administrativos se dejó fuera a electores que ponían en riesgo la reelección de Mazariegos.

A partir de esta elección, el 8 de abril pasado, creció la oposición coordinada por el grupo Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), integrada por estudiantes, docentes y egresados de la única universidad pública del país, que convirtieron sus quejas en alegatos jurídicos que todavía están pendientes en la CC.

Walter Mazariegos, rector de la Usac, dirige una actividad académica. (Foto Prensa Libre: Soy USAC)

Algunos juzgados, cortes de Apelaciones y la propia CC han recibido acciones legales que buscan frenar la elección de abril pasado, celebrada en un hotel de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El 17 de abril, el CSU ratificó los resultados electorales y el triunfo de Mazariegos.

Piden ética

Han sido 12 acciones legales presentadas ante la CC, hasta ahora, la mayoría han sido rechazadas o remitidas a otras instancias judiciales.

En esas decisiones ha participado Julia Marisol Rivera, titular electa por el CSU de Mazariegos en el máximo órgano constitucional. Rivera también ha conocido y votado a su favor un amparo que cuestionaba su nombramiento; era una acción presentada por Javier Monterroso, que cuestionaba el proceso en que el CSU había hecho la designación de sus representantes ante la CC.

Por medio de una nota @ASIES_GT pide a la magistrada Julia Rivera, designada por el CSU-USAC a la @CC_Guatemala, que se aparte de casos donde se pueda dudar de su ética. La nota se da luego que la CC rechazó acciones por la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC pic.twitter.com/279bAUJrbu — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 5, 2026

Este viernes 5 de junio, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), a través de un comunicado le pide a la magistrada Rivera que se aparte de casos que puedan poner en riesgo la ética profesional.

“La confianza publica en los tribunales constitucionales descansa no solamente en la calidad técnica de sus decisiones, sino también en la certeza de que estas son adoptadas bajo condiciones que garanticen la más amplía independencia e imparcialidad posible”, expone Asíes.

Añade: "La disposición a apartarse voluntariamente de asuntos que puedan generar dudas razonables sobre la imparcialidad del juzgador fortalece a los tribunales, protege la credibilidad de sus resoluciones y contribuye a preservar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Lo contrario, depreda esa necesaria confianza".

Señala conflicto de interés

El abogado Edwin Orozco, integrante de USAC-DIRE, comparte el sentido de la nota pública de Asies, indicando que la designada magistrada por parte del CSU tendría que apartarse para conocer casos propios y que involucren a las personas que votaron por ella para el cargo.

“En el caso de la magistrada Julia Rivera, lo ideal para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses es que se inhiba de conocer los asuntos relacionados a la USAC, incluso se le vincula con el secretario general de la USAC que es la mano derecha de Mazariegos”, indica el abogado.

Señala que por el contexto las resoluciones alrededor de la USAC que lleven su firma, dejara un ambiente de dudas. “Que ella lleve las resoluciones, que son resoluciones donde se favorece a Mazariegos, es lo que causa más dudas y se le hace la critica que ella no está siendo imparcial”.

A diferencia de otros procesos que permiten la figura de la recusación, en la CC no existe este procedimiento que busca separar a jueces de quienes se tienen dudas en su actuar.

“En materia de amparo queda a criterio del magistrado poderse inhibir, ella lo tendría que hacer para darle transparencia a las decisiones de la CC, hay cuatro suplentes disponibles”, indicó.

Se consultó con el Departamento de Comunicación Social de la CC si había alguna postura de parte de la magistrada Rivera, y también se les preguntó si han ingresado más cartas en el mismo sentido, pero hasta ahora no han dado respuesta.

Se encadenan

Mientras tanto, un grupo de jóvenes identificados como estudiantes de la Usac se apostó la mañana de este viernes 5 de junio al ingreso de la CC para manifestar de manera pacífica contra la reelección del rector Walter Mazariegos.

Los estudiantes tomaron este lugar para hacer su pronunciamiento debido a que la CC está pendiente de firmar algunas resoluciones del proceso, entre ellas dos que anulan resoluciones de amparos que habían anulado la reelección del 8 de abril.

Estudiantes de USAC se encadenan en el ingreso de la @CC_Guatemala como protesta por las resoluciones emitidas por la elección de rector qué favorecen a Walter Mazariegos, cuestionado por grupos sociales y académicos de un presunto fraude

Fotografía: Cortesía de Jero Flores pic.twitter.com/V5w1DUbH1P — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) June 5, 2026

Tres estudiantes optaron por encadenarse frente a la CC, sin precisar el tiempo que permanecerían haciendo ese pronunciamiento, que busca hacer un llamado previo a que se terminen de definir las acciones legales por el proceso de la USAC.

Hasta ahora Walter Mazariegos o la Usac no se ha pronunciado sobre las críticas que pesan ante este presunto fraude electoral, tampoco fue posible pedir una postura en el Departamento de Comunicación de la Usac, porque no hay un canal de comunicación abierto a la prensa para comunicarse con esa casa de estudios.