Diputados concluyen entrevistas para la CC y crece la expectativa por los “favoritos” del Congreso

La Comisión Mixta, integrada por la Junta Directiva y jefes de bloque, finalizó la fase de entrevistas de los 55 aspirantes que buscan ocupar una magistratura titular y suplente en representación del Organismo Legislativo. Las entrevistas forma parte del proceso de selección que se lleva a cabo en el Congreso, uno de los cinco electores de los titulares y suplentes de la próxima magistratura.

La fase para escuchar a los aspirantes inició el pasado miércoles, cuando fueron entrevistados los primeros veinticuatro profesionales que integran el listado. En el último día, los diputados escucharon a los restantes treinta y un postulantes, quienes, al igual que sus predecesores, expusieron ante los congresistas su trayectoria profesional y académica, así como su plan de trabajo en la Corte de Constitucionalidad si son electos por parte del Legislativo.

Según lo acordado por la Comisión Mixta del Congreso, cada uno de los aspirantes tuvo un tiempo de cinco minutos para realizar su presentación, con la finalidad de agilizar el proceso.

El primer vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que el principal objetivo de este procedimiento, además de tener acercamiento con los aspirantes, es conocer cuáles son los principales objetivos y planes que tienen previstos implementar en la Corte de Constitucionalidad si son electos en representación del Organismo Legislativo.

“Desde este alto organismo del Estado quisimos escuchar a cada uno de los postulantes, dado que no vamos a elegir expedientes. Los expedientes tienen información vital que sin duda sustenta la trayectoria profesional y laboral de los postulantes, pero también es necesario escuchar cómo piensan, cuáles son sus propuestas y sobre todo qué planes innovadores llevan para la Corte de Constitucionalidad”, afirmó Ramos.

Según el primer vicepresidente del Congreso, en la primera fase del proceso de selección se llevó a cabo la verificación de cada uno de los expedientes y fueron descartados, por parte de las ternas de calificación que participaron en este proceso llevado a cabo la semana anterior, aquellos que no cumplieron con lo establecido en la ley, y de esa cuenta fueron excluidos del proceso ocho expedientes.

Proceso transparente

El segundo vicepresidente del Congreso, Elmer Palencia, afirmó que la fase de entrevistas de los cincuenta y cinco candidatos a una magistratura ante la CC por parte del Legislativo se realizó atendiendo los requerimientos de transparencia y publicidad, importantes dentro de la elección, con el objetivo de que tanto los diputados como la población en general puedan conocer a cada uno de los profesionales que se postulan al cargo, así como sus planes de trabajo.

“Ha sido un proceso transparente, un proceso que ha sido público por parte de la Junta Directiva del Congreso de la República, cumpliendo con dar un espacio para que los postulantes se puedan presentar. Además, fue transmitido en vivo; creo que es parte del procedimiento para que este proceso democrático se pueda llevar de una manera apropiada y correcta, ya de cara a que pase esta lista al pleno del Congreso de la República”, puntualizó.

Elección se realizará el tres de marzo

Concluida la fase de entrevistas, iniciarán los consensos entre los diferentes bloques legislativos para definir quiénes son los candidatos que tendrán el apoyo para ser electos en el pleno del Legislativo al momento en que se realice la votación, según indicó el diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva.

El congresista también aseguró que existen probabilidades de que la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Organismo Legislativo se realice el próximo martes 3 de marzo.

“El lunes que tenemos instancia de jefes de bloque será uno de los temas a discutir en la agenda. Existen muchas posibilidades de que, si hay consensos, se pueda elegir el tres”, afirmó Rivera.

En cuanto a si ya se han dado pláticas o acercamientos entre los bloques legislativos para definir quiénes son los candidatos que recibirán apoyo, Rivera afirmó que estos iniciarán ahora que finalizaron las entrevistas.

Candidatos con posibilidades

Sin embargo, algunos parlamentarios que prefirieron no ser citados afirmaron que, para la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Congreso, se mencionan ya algunos nombres.

Como magistrado titular se menciona como fuerte candidato a Roberto Molina Barreto, quien buscaría un cuarto período como titular en la CC, ya que ha sido electo para las magistraturas 2006-2011, 2011-2016 y 2021-2026. Molina, además, completó el periodo que quedó vacante por la cesantía de Neftalí Aldana en octubre del 2020.

También se presenta como otro de los favoritos a la magistratura titular a Rony Eulalio López, quien actualmente se desempeña como magistrado suplente de la CC, y que fue designado por el Consejo Superior Universitario en el 2021.

Mientras que como favorita para la magistratura suplente se menciona a Ana Isabel Antillón, exdirectora legislativa del Congreso del 2006 al 2016, esto de acuerdo con fuentes informadas sobre los cabildeos en el Legislativo.

El Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos son los cinco órganos designados por la ley para llevar a cabo la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.

Dos de los cinco órganos electores ya han realizado su elección. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala eligió a Astrid Lemus como magistrada titular y a Luis Bermejo como magistrado suplente, mientras que el Consejo Superior Universitario eligió a Julia Marisol Rivera como magistrada titular y como suplente a José Luis Aguirre.

La designación por la Corte Suprema de Justicia también está prevista para el martes 3. De concretarse ambas, únicamente quedaría pendiente la designación por parte del Organismo Ejecutivo.

No asiste a entrevista

De los cincuenta y cinco aspirantes que fueron seleccionados durante el proceso de evaluación y revisión de los expedientes por parte de la Comisión Mixta del Congreso, solamente una no acudió a la entrevista con los diputados integrantes de dicha instancia. La abogada María de los Ángeles Araujo Bohr, quien formaba parte del segundo grupo de aspirantes escuchados por los diputados, no se presentó a su entrevista, fijada alrededor de las 14.25 horas del jueves.

Según se informó, Araujo no presentó excusa alguna. La profesional también presentó su expediente como candidata a la CC por parte del Organismo Judicial.

Elección de magistrados del TSE se realizaría el 3 de marzo

En cuanto a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, (TSE), también podría incluirse en la agenda de la sesión del próximo martes 3 de marzo, aunque está pendiente la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la impugnación de la nómina que fue presentada al Congreso, según indico el primer secretario de la Directiva del Congreso, Juan Carlos Rivera.

"Podríamos iniciar con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el próximo martes 3 de marzo. Aún estamos a la espera sobre si la Corte de Constitucionalidad pueda resolver algo, ya que si la Corte no nos hace alguna notificación se estará agendando para el martes 3 la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral", afirmo Rivera.