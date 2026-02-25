Organismo Ejecutivo comienza revisión de expedientes para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Concluido el proceso de recepción de los expedientes de los aspirantes a ocupar una magistratura titular y una suplente en representación del Organismo Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), se llevará a cabo el proceso de calificación de la documentación presentada por los aspirantes.

Por instrucciones del presidente Bernardo Arévalo, este proceso estará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, que tuvo a su cargo la recepción de la documentación de los 76 aspirantes que atendieron la convocatoria publicada por la Presidencia el pasado 9 de febrero.

Juan Gerardo Guerrero, titular de la citada secretaría, indicó durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 15 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura, que estará a cargo del proceso de evaluación de los expedientes, tomando en cuenta que cumplan con los aspectos establecidos en la Constitución Política de la República, así como en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, con el objetivo de seleccionar a los mejores perfiles para desempeñar el cargo en la alta corte.

“La Secretaría General de la Presidencia, específicamente mi persona, voy a revisar la papelería, la documentación de las personas que presentaron su currículum vitae y otros documentos que solicitamos, para poder revisar que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”, afirmó Guerrero.

Esta revisión es para “garantizar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales”, afirmó el secretario, con el objetivo de que el mandatario pueda realizar en Consejo de Ministros la designación “de forma directa” de las personas que puedan tomar posesión del cargo en la Corte de Constitucionalidad.

Designación antes del 13 de marzo

Luego de realizar la evaluación de los expedientes, la Secretaría General trasladará al presidente el listado de los aspirantes que hayan cumplido con todos los requisitos constitucionales y de ley para que proceda a realizar la elección en Consejo de Ministros y se tiene hasta el 14 de marzo para realizar la elección, pero por ser un día inhábil, este plazo se reduce al día 13 del mismo mes. Al momento en que el presidente ya tenga los perfiles de los candidatos, por parte de la Secretaría podrán convocar en cualquier momento al Consejo de Ministros para llevar a cabo la elección, afirmó Guerrero.

“El 14 de marzo es un día inhábil, por lo tanto, tenemos que entender por el 13 de marzo la última fecha que se tiene para poder convocar a Consejo de Ministros y poder designar. El presidente de la República, al analizar los perfiles de las personas que desean ser designadas por el Ejecutivo, puede convocar en cualquier momento a sesión de Consejo de Ministros, sea la próxima semana o dentro de dos semanas”, afirmó el secretario.

Según el cronograma compartido por la Presidencia de la República, la revisión de los expedientes de los 76 postulantes a una magistratura titular y suplente para la CC se estará realizando entre los días 23 de febrero y 6 de marzo. Sin embargo, por lo que afirmó el secretario Guerrero, existe la posibilidad de que el listado de candidatos pueda ser entregado al presidente en el menor tiempo posible.

De los 76 candidatos, 23 son mujeres y 53 hombres, "todos con muy buenos perfiles, experiencia y preparación académica", afirmó el secretario general de la Presidencia.