Fiscal General: cambios a la tabla de gradación motivan un nuevo amparo ante la CC

La manera en que la comisión de postulación calificará a los profesionales que buscan ser candidatos a fiscal general sigue generando dudas. Un nuevo amparo busca que se repitan etapas ya concluidas porque la comisión modificó las reglas del proceso al cambiar la tabla de gradación.

Este amparo ingresó la noche del domingo 1 de marzo en la Corte de Constitucionalidad (CC) y fue presentado por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien señala “falta de certeza jurídica”.

Sagastume Vidaure destacó en el pasado proceso de elecciones del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), tras conseguir un amparo provisional que dejó fuera de las votaciones a los profesionales afines en la elección de magistrados para la CC.

El pasado 26 de febrero la comisión de postulación se reunió para acordar las respuestas a una primera serie de impugnaciones. Algunos de esos amparos cuestionaban la forma en que la tabla estaba calificando la experiencia profesional.

Pero por sugerencia del comisionado Luis Roberto Aragón Solé, decano de Universidad San Pablo, se entraron a conocer nuevamente las dudas a la tabla de gradación.

Originalmente los comisionados habían acordado que la experiencia profesional de los aspirantes comenzaría a ser contada desde el año 11, asignando dos puntos por cada año de ejercicio.

Esa distribución, a criterio de algunos abogados y organizaciones sociales, daba ventaja a los abogados de mayor experiencia, ya que solo aquello que rondan por los 60 años podrían acumular la experiencia necesaria para obtener una nota alta.

La discusión

Las dudas alrededor de la tabla de gradación comenzaron a hacer eco después que la comisión concluyó la recepción de expedientes, entre estos el de María Consuelo Porras, actual fiscal general.

La postuladora sesionó a inicios de la semana pasada haciendo que algunos comisionados propusieran cambios a la tabla de gradación, pero en aquella ocasión no hubo mayoría.

A partir de ese momento, comenzaron a presentarse las acciones de amparo que cuestionaban la forma de calificar a los aspirantes a fiscal general. Sectores sociales también señalaron deficiencias en la tabla.

La postuladora consiguió cambiar la tabla de gradación el jueves pasado, con 12 votos a favor.

Los votos en contra de esa reforma fueron de Claudia Paredes, presidenta de la comisión y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); José Ángel Donald González Cuevas, decano de Universidad de Occidente y asociado a la organización Liga Pro Patria; mientras que Henry Manuel Arriaga Contreras, decano de la USAC, se ausentó de la sesión.

La petición

En el amparo el abogado busca que se regrese el trabajo de la comisión hasta la sesión del pasado 11 de febrero, cuando se discutió y aprobó la tabla de gradación.

La herramienta mide los méritos académicos, profesionales y éticos de los abogados que ser incluidos en la nómina de seis candidatos a fiscal general.

Amparo de Diego Sagastume Vidaurre busca regresar la postuladora del @MPguatemala hasta la elaboración de la tabla de gradación, repitiendo recepción de expedientes y depuración de aspirantes por la reciente alteración a la tabla de gradación, señalando falta de certeza jurídica pic.twitter.com/Se5Hhhe7Sd — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 2, 2026

Pero ante los nuevos cambios que hizo la comisión, el abogado Sagastume busca que se repita la fase de convocatoria y recepción de expedientes, etapas que ya están prácticamente concluidas.

Argumenta que ante los posibles cambios, en caso que originalmente se comience a evaluar desde el año uno de experiencia, esto podría abrir la puerta a nuevos aspirantes, quienes optaron por no presentar su expediente por la forma en que originalmente la comisión había acordado hacer las calificaciones.

La comisión de postulación acordó por medio de una comisión, integrada por la presidenta de la comisión; sus secretarios; y los decanos Luis Ruano de Universidad Mariano Gálvez, y Julio Cordón de Universidad Rafael Landívar, elaborar cualquier informe solicitado a consecuencia de amparos o impugnaciones.