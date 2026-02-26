OEA observa desajustes en evaluación de candidatos a fiscal general, como priorizar antigüedad

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala remitió una carta a la Comisión de Postulación a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), en la que plantea consideraciones sobre la metodología utilizada para evaluar el perfil de los aspirantes y la tabla de gradación aprobada para integrar la nómina de candidaturas al cargo.

En la carta, enviada en el marco de su mandato de acompañamiento al proceso, la Misión subraya la importancia de que las actuaciones y decisiones de la Comisión se sustenten en una medición adecuada de los requisitos exigidos, a fin de garantizar que quienes integren la nómina cuenten con el perfil necesario para dirigir el MP.

En cuatro observaciones principales sobre la metodología del procedimiento de elección, el organismo señala, tras un análisis técnico, la existencia de un desajuste estructural entre los criterios y los elementos que han sido evaluados.

Además, advierte sobre posibles controversias relacionadas con la compatibilidad de los criterios aplicados y el trato equitativo entre los aspirantes.

La Misión señala que la experiencia profesional se valoró principalmente por el tiempo acreditado, sin diferenciar el nivel decisorio, la complejidad institucional o los resultados obtenidos por los aspirantes.

También advierte debilidades en la evaluación de la integridad y en los componentes cualitativos del proceso, al centrarse en la ausencia de infracciones y señala que también carece de reglas públicas claras para la entrevista y la prueba psicométrica, lo que expone el procedimiento a cuestionamientos por discrecionalidad.

Finalmente, la Misión detalla una serie de recomendaciones técnicas que, según indica, no alteran la estructura del proceso. Entre ellas, propone definir indicadores verificables para evaluar capacidad, idoneidad, honradez, independencia e imparcialidad, con “reglas claras de valoración”.

