La CC exige informe a Comisión de Postulación para fiscal general y traslada amparo a juzgado penal

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un plazo de 12 horas a la Comisión de Postulación para la Integración de la Nómina de Candidatos a Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público (MP) para que remita los antecedentes del caso y un informe circunstanciado sobre la tabla de gradación utilizada en el proceso.

El requerimiento deriva del amparo promovido por Gregorio José Saavedra Zepeda, Juan Rodolfo Pérez Trabanino y Édgar René Ortiz Romero. Los accionantes señalan que la tabla de gradación exige a los aspirantes al cargo de fiscal general al menos 24 años de ejercicio profesional para alcanzar la nota máxima de 50 puntos, lo que, a su criterio, modifica los 10 años mínimos establecidos en la Constitución.

Aclaran que no solicitan la suspensión del proceso de elección de la nómina. La postuladora fue convocada hoy a las 17 horas.

En resolución fechada el 26 de febrero del 2026, la CC admitió para trámite el amparo y requirió a la autoridad denunciada enviar la información en el término perentorio de doce horas, a fin de resolver si procede o no el amparo provisional.

En la misma fecha, el tribunal constitucional también conoció otro amparo relacionado con el proceso de elección de fiscal general. La diputada Andrea María Reyes Zeceña accionó contra la Fiscalía de Delitos contra Administradores de Justicia y Sindicalistas del MP, al plantear que la fiscalía que dirige Leonor Morales Lazo no interfiera en el trabajo de la comisión postuladora.

La CC admitió para trámite la acción; sin embargo, por razón de competencia, remitió copia certificada del planteamiento al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, para que designe al juzgado que continuará con el trámite y resuelva lo relativo al amparo provisional solicitado.

