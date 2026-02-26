Presión por amparos obliga a la postuladora del MP a cambiar la tabla de gradación

La comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) reformó la tabla de gradación con la que serán evaluados los aspirantes a fiscal general, especialmente en la sección de méritos profesionales.

La decisión llega después que los comisionados fueron convocados de urgencia, para responder a una serie de amparos que califica de inconstitucional la tabla de gradación.

Antes de la modificación los aspirantes serían evaluados en los méritos profesionales desde el año 11 de ejercicio profesional, asignando dos puntos por cada año a partir de ese momento.

Pero con la reforma, ahora la calificación comenzará desde el año uno de experiencia, y cada año consecutivo tendrá dos puntos, lo que eliminaría la desventaja que inicialmente fue advertida por abogados y sectores sociales.

La nueva discusión a la tabla de gradación fue propuesta por el comisionado Luis Aragón, decano de Universidad San Pablo, académico que se ausento en las dos sesiones en que se revisó los expedientes de los aspirantes.

Comisionado Luis Aragón, quien propuso los cambios a la tabla de gradación. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Su propuesto modificó el texto que tenía la tabla de gradación, permitiendo una calificación desde el primer año de ejercicio profesional. Esa propuesta fue aprobada por 12 de los 14 comisionados presentes.

Los únicos dos comisionados que no votaron por los cambios son José González, decano de Universidad de Occidente; y Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comisión de postulación.

Rechaza cambios

La comisionada Paredes fue la única que expresó su rechazo a los cambios de la tabla de gradación, indicando que hacer esas modificaciones en esta etapa del proceso es “es querer engañar a la población”.

La también presidenta del Poder Judicial considera que estos cambios podrían dar pie a nuevos escenarios legales, con nuevas impugnaciones tras el cambio a la forma de calificar los méritos profesionales.

La presidenta Claudia Paredes cuestionó en todo momento las sugerencias de cambios. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

“Si hay transparencia hay que decir las cosas como son, una modificación a la tabla de gradación que discutieron, y que ahora conociendo el nombre de los aspirantes, pretenden cambiar”, cuestionó Paredes.

Ella no votó a favor pero adelantó que emitirá un voto razonado, para que quede en los archivos de la comisión para futuros efectos legales. La comisionada se sumó al proceso después que la tabla fue aprobada.

Anteriormente su puesto lo tenía el magistrado Carlos Lucero Paz, presidente en funciones que dejó el puesto, luego que la CSJ apostó por Paredes para la presidencia del Organismo Judicial (OJ).

"La tabla no mejoró"

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, los comisionados debieron esperar la postura de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Instancia que le impuso tiempo a la postuladora del MP para responder una serie de informes, productos de amparos que obligó a celebrar la sesión de este jueves que incluyó las reformas a la tabla de gradación.

“La tabla no mejoró porque siguen dando puntos, ahora ya no por años sino por experiencia, ese es el cambio, pero al hacerlo hasta ahora no toma en cuenta que no pidieron medios para comprobar la experiencia de esos primeros años que habían descartado desde el principio”, explicó.

Además, la modificación a la evaluación estas alturas del proceso, conociendo la identidad de los aspirantes, abre la puerta que se presenten acciones legales, contra el proceso y los mismos comisionados.

“Es un riesgo claro y cierto. Creo que lo prudente habría sido que la comisión esperara la resolución de la CC, para ya con una orden constitucional tomar las decisiones pertinentes”, estima Ibarra.