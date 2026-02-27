La fiscal general Consuelo Porras se vuelve a postular para magistrada de la CC y busca ocultar su candidatura

María Consuelo Porras, fiscal general, insiste en ocupar una magistratura en la futura Corte de Constitucionalidad (CC). Fuentes judiciales confirmaron que la jefa del Ministerio Público (MP) entregó su expediente la mañana de este 27 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La mecánica utilizada por Consuelo fue igual que la semana pasada, envió su expediente con un tercero, para que este entregara su papelería. Al ser cuestionada por la prensa y observadores, se negó a dar detalles.

Fuentes judiciales aseguran que el expediente de la fiscal ingresó alrededor de las 10.30 horas, que coincide con el ingreso de una procuradora que no quiso dar detalles del expediente entregado.

Este viernes finaliza la recepción de expedientes en la CSJ, para que el Poder Judicial haga la designación de un magistrado titular y un suplente para el martes 3 de marzo.

La Secretaría de la CSJ es el área encargada de recibir los documentos, pero al ser consultados por la prensa sobre el listado íntegro de los aspirantes, el personal se negó a dar información.

Por medio del proceso de recepción de expedientes tampoco se cuenta con personal de Comunicación Social del Organismo Judicial (OJ), que ayude a facilitar el traslado de información con la prensa y los observadores.

📙𝗖𝗔𝗡𝗗𝗜𝗗𝗔𝗧𝗢 𝗔 𝗠𝗔𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗦𝗝



Sin indicar el nombre del candidato, una mujer entregó el expediente en la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia. #ElecciónCSJ2026#ElecciónCC2026#laCCimporta pic.twitter.com/KxiE7yjkNH — Guatemala Visible (@guatevisible) February 27, 2026

¿Presiones?

Fuentes judiciales que prefieren no ser citadas han indicado que el MP estaría planificando "un proceso contra la CSJ", para así garantizar apoyo en la futura elección.

Ello porque horas después del ingreso del expediente, que sería el de Porras, a la misma secretaría llegó un oficio del MP dirigido a la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes.

La información descrita en el documento requiere detalles de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Mazatenango, Suchitepéquez, del período del 26 de marzo del 2025 al 17 de septiembre del 2025.

Dicha Corte de Apelaciones está integrada por Jackelin Isabel Rodas Alejos, quien era magistrada titular vocal II de la Sala Regional Mixta de Retalhuleu. Como vocales figuran Walter Alfonso Divas Canuz y Marco Estuardo Ordóñez García, quienes hasta antes de esta designación eran magistrados suplentes.

Esta fue la primera de las 17 salas que fueron creadas por la CSJ, en donde hubo una serie de designaciones directas, que motivaron amparos ante la CC.

Las mismas hacían mención de supuestas inconstitucionalidades, debido a que la designación de magistrados es competencia del Congreso y no de la CSJ.

Al ser consultado el MP confirmó la candidatura de Consuelo Porras, pero negó que los requerimientos de información sean una táctica por presionar a los magistrados de la CSJ.

"El caso al que se refiere es con relación a una denuncia que ingresó el 17 de noviembre de 2025. la denuncia fue presentada por cohecho pasivo, por una persona particular que señala de actos de corrupción relacionados a un caso que se conoce en Suchitepéquez, en donde señalan a varias personas, entre ellos un integrante de dicha Sala. Nada tiene que ver con la creación de la misma, ni con el proceso de designación de magistrados de CC", explicó una autoridad del MP.