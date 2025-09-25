CSJ se propone crear 20 salas de Apelaciones en su primer año

El próximo 13 de octubre, la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) cumplirá el primero de sus cinco años de gestión. Entre las acciones a desarrollar en ese periodo se prevé la instalación de no menos de 20 nuevas salas de apelaciones.

Una fuente judicial cercana al pleno —que prefirió no ser citada— explicó que, además de la inauguración de cuatro salas y la aprobación de otras 13, ya existe dictamen favorable para la creación de otras tres judicaturas.

La creación de nuevas salas ha causado polémica en las últimas semanas por la forma en que designó a los magistrados de las primeras cuatro salas, ya que el Poder Judicial efectuó acomodos internos para integrarlas sin recurrir al Congreso para que elija a los nuevos magistrados. El Foro Guatemala, en un comunicado del pasado 16 de septiembre, reconoció "la necesidad de ampliar la cobertura judicial y reducir la mora en los tribunales, especialmente en departamentos con alta demanda de justicia". Sin embargo, advierten que esa necesidad "no justifica asumir atribuciones que son competencia exclusiva del Congreso".

Para completar las 20 judicaturas, se crearía la Sala Mixta de Corte de Apelaciones en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango; la Sala Regional de la Corte de Apelaciones en Sacatepéquez y Chimaltenango; y la Sala Penal en Izabal.

Aunque ya existe dictamen positivo, estas tres propuestas aún no han sido discutidas en las sesiones de pleno de la CSJ, lo que ha retrasado su consolidación.

El 4 de septiembre, el Organismo Judicial inauguró la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Suchitepéquez, con sede en Mazatenango.

En ese departamento ya existía la Sala Cuarta de Apelaciones de Trabajo, la cual se reubicará en Escuintla, de acuerdo con documentos disponibles. Fuentes judiciales, señalan que las competencias de esa sala pudieron haberse modificado en lugar de crear una nueva sala.

En las primeras cuatro salas inauguradas, el pleno de la CSJ designó directamente a 20 magistrados, entre titulares y suplentes. Si repite esa mecánica con las 13 ya aprobadas y concreta las tres adicionales con dictamen favorable, el número total de nombramientos podría alcanzar los 100 magistrados.

Las salas de Apelaciones revisan las resoluciones emitidas por los juzgados de Primera Instancia. Sus fallos pueden modificar el rumbo de procesos en distintas ramas del Derecho.

Las salas

Inauguradas

Suchitepéquez El Progreso Coatepeque, Quetzaltenango Totonicapán

Aprobadas

Sala Séptima de Corte de Apelaciones de Trabajo para Guatemala Sala Octava de Corte de Apelaciones de Trabajo para Guatemala Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para Quetzaltenango Sala Séptima del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para Guatemala Sala Octava del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para Guatemala Sala de Corte de Apelaciones de Trabajo para Izabal Sala Tercera de Corte de Apelaciones de Familia para Guatemala Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal para San Marcos Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal para Escuintla Sala de Corte de Apelaciones del Ramo Penal para Petén Sala Octava de Corte de Apelaciones del Ramo Penal para Guatemala Sala Novena de Corte de Apelaciones del Ramo Penal para Guatemala Sala Segunda Mixta de la Corte de Apelaciones para Santa Eulalia, Huehuetenango

Con dictamen favorable

Sala Mixta de Corte de Apelaciones en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango Sala Regional de la Corte de Apelaciones en Sacatepéquez y Chimaltenango Sala Penal en Izabal

Traslado: Sala Cuarta de Apelaciones de Trabajo de Suchitepéquez será reubicada en Escuintla.