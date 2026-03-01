Comisión de Postulación evaluará reincorporación de 11 aspirantes excluidos del proceso para fiscal general

Esta semana, la Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público (MP) decidirá si un primer grupo de aspirantes queda descartado definitivamente del proceso o si aún puede ser considerado candidato.

De los 59 aspirantes, 11 quedaron temporalmente fuera del proceso, debido a que en la fase de revisión de expedientes no cumplían con todos los requisitos que detalla la convocatoria.

Los aspirantes excluidos tienen la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo el 2 y 3 de marzo, para que posteriormente la comisión en pleno evalúe una posible reincorporación.

La comisión evaluará las pruebas de descargo en una sesión prevista para el jueves 5 de marzo, según la última convocatoria hecha por Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la comisión.

La decisión recae en los 15 integrantes de la comisión de postulación, que deberán elaborar una lista de seis candidatos a fiscal general y enviarla al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá nombrar al jefe del MP.

Actualmente, la jefatura del MP está a cargo de María Consuelo Porras, quien también presentó su expediente ante la comisión, pese a mantener una enemistad abierta con el presidente Arévalo, quien deberá hacer el nombramiento.

La actual fiscal general también presentó su expediente para ser considerada magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el listado oficial de aspirantes que compartió el Organismo Judicial (OJ).

Para que la comisión acuerde la reincorporación de un aspirante temporalmente excluido se necesita, al menos, el voto favorable de 10 comisionados.

No admitidos