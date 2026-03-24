Congreso juramenta a los magistrados de la novena magistratura de la CC

El Congreso cerró el proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC) con la juramentación de los nuevos magistrados. Acto desarrollado en el hemiciclo parlamentario en una sesión solemne celebrada este 24 de marzo.

Los nuevos magistrados constitucionales que integrarán la novena magistratura deberán comenzar el martes 14 de abril y estarán en el cargo por los próximos cinco años, comprendido del periodo 2026 al 2031.

La integración de la Corte se basa en cinco magistrados titulares y cinco suplentes, de los cuales solo los magistrados titulares ascienden a la presidencia de la CC, ordenados del de mayor edad al más joven.

La juramentación de las nuevas autoridades constitucionales ocurre en el marco de una serie de amparos que buscaban impedir la juramentación de los representantes de dos de los cinco órganos electores.

Las magistraturas que motivaron las acciones legales son las del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), y la del Consejo Superior Universitario (CSU).

Ambas designaciones comparten como denominador común que tuvieron como competencia directa a representantes del actual Ministerio Público (MP), que es liderado por la fiscal general, María Consuelo Porras.

María Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público, buscó llegar a la CC por el CSU, un proceso que es cuestionado por amparos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Por el Cang fueron electos en las pasadas elecciones del gremio, Astrid Lemus, como magistrada titular, y Luis Fernando Bermejo, como suplente.

Ambos lideraron las elecciones con el movimiento Unidad x la Democracia, logrando ganar a grupos gremiales, uno de reciente conformación integrado por autoridades del Cang.

Por el lado del CSU los designados son Julia Rivera, quien fue jueza de Amatitlán y el suplente es José Aguirre Pumay, quien fue director de un centro universitario regional.

Este proceso ha acumulado acciones de amparo, que de llegar a repetir la designación, daría una nueva oportunidad a María Consuelo Porras, quien fue candidata a magistrada constitucional por parte del CSU.

Para analistas, la juramentación dejaría sin materia los amparos que han cuestionado tanto al Cang como al CSU, permitiendo una renovación del poder constitucional respetando los plazos de ley.

El orden de las presidencias

La CC está integrada por magistrados nombrados por el presidente Bernardo Arévalo; el pleno del Congreso; la Corte Suprema de Justicia (CSJ); el Cang; y el CSU de la USAC.

Cada uno nombró a un magistrado titular y a un suplente, pero la rotación de presidencias corresponde solo a los magistrados titulares, dejando la primera presidencia de la futura CC a la magistrada nombrada por la presidencia.

Se trata de Gladys Anabella Morfin Mansilla, profesional que tiene 75 años. Ella ocupará la presidencia de la CC del 2026 al 2027, coordinando la agenda del pleno al inicio del próximo evento electoral.

Anabella Morfín fue jefa de la PGN durante el gobierno de Jimmy Morales. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La segunda presidencia corresponde a Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, designada por el Cang. Abogada de 73 años quien coordinará la CC del 2027 al 2028, durante la fase de oficialización de resultados y toma de posesión del nuevo gobierno.

Astrid Lemus ha destacado en los últimos años como opositora de Walter Mazariegos, rector de la USAC. Fotografía: Prensa Libre.

La tercera presidencia es para Roberto Molina Barreto, actual magistrado titular de la CC, quien obtuvo su reelección con el respaldo del pleno de diputado del Congreso. Actualmente tiene 70 años y dirigirá la Corte del 2028 al 2029.

Roberto Molina Barreto durante la fase de entrevistas en el Congreso en el proceso de designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La cuarta presidencia es para Dina Josefina Ochoa Escribá, también magistrada titular que obtuvo su reelección por el pleno de magistrados de la CC. La magistrada tiene a este momento 67 años, presidiendo la CC del 2029 al 2030.

Dina Josefina Ochoa Escribas, magistrada titular electa en la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

La quinta presidencia es para Julia Marisol Rivera Aguilar, designada por el CSU de la USAC. Por ser la abogada más joven, con 44 años, tendrá a su cargo la última presidencia de la magistratura del 2030 al 2031.

Julia Marisol Rivera Aguilar durante la entrega de su expediente ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

La novena magistratura

Magistrados titulares

Gladys Anabella Morfin Mansilla Astrid Jeannette Lemus Rodríguez Roberto Molina Barreto Dina Josefina Ochoa Escribá Julia Marisol Rivera Aguilar

Magistrados suplentes