Acciones buscan repetir las votaciones de rector de la Usac, pero con todos los cuerpos electorales

La batalla legal por la continuidad de Walter Mazariegos en la Rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), ya comenzó. Estudiantes, egresados y sociedad en general han presentado acciones que buscan anular la reelección qué ellos califican como un fraude.

Mazariegos fue reelecto rector de la Usac para un nuevo periodo de cuatro años el pasado 8 de abril, en una sesión a puerta cerrada en la ciudad de Antigua Guatemala.

El proceso es calificado por múltiples sectores como un fraude, ya que se excluyó a los cuerpos electorales de oposición. Cantidad de votos que darían la victoria a Rodolfo Chang, como lo hicieron ver en un acto simbólico que reafirma su desconocimiento a Mazariegos como rector de la Usac.

El Consejo Superior Universitario (CSU) al conocer las acreditaciones de los cuerpos electorales excluyó a la mayoría de oposición, con el argumento de que había errores, como informaron en una serie de comunicados compartidos en las redes sociales de la Usac.

Pero la oposición advierte que se buscó excluir a sus votantes para mantener a Mazariegos al frente de la Usac, e invalidar resultados democráticos en las elecciones primarias de facultades y colegios profesionales.

El nuevo periodo en la Rectoría de la Usac es 2026-2030 y comienza el próximo 1 de julio, pero acciones legales buscan que las votaciones se repitan, pero con la participación de todos los cuerpos electorales para que la decisión final no sea objeto de cuestionamientos de falta de legitimidad.

Denuncias

En marzo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó tres denuncias contra Walter Mazariegos, pero los hechos se desconocen por estar en fase de investigación.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que las mismas fueron asignadas a la Fiscalía contra la Corrupción, que deberá analizar los señalamientos contra el rector.

Pero esas denuncias hacen que Mazariegos no tuviera finiquito vigente para la elección del 8 de abril, según explicó la CGC.

“Es importante tomar en cuenta la ley de probidad. Los empleados o funcionarios públicos para postularse deben contar con la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos también llamada finiquito. Y para tomar posesión del cargo también deben contar con este documento”, explicó la institución.

Pero obviar este documento podría costarle a Mazariegos una cuarta denuncia por la CGC, extremo que todavía es analizado por la institución quien debe de evaluar la forma cómo se desarrolló la sesión para elegir rector de la Usac.

“Para dar cumplimiento a la ley de probidad es necesario hacer una verificación sobre el cumplimiento de los requisitos durante el proceso de postulación (elección) y si se llegara a tomar posesión del cargo de igual manera se debe verificar el cumplimiento. En todo caso si no lo hay proceden denuncias”, dijo la CGC.

Amparos

Los estudiantes universitarios y los egresados de la Usac también se preparan con acciones legales. Ellos han buscado el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular la reelección de Walter Mazariegos.

La Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales presentó este viernes un amparo ante la CC, buscando que se deje sin efecto la elección de rector y repetir las votaciones.

Pero en esta ocasión con todos los cuerpos electorales, para que la votación tenga la participación de los electores qué en la primera elección fueron excluidos por el análisis del CSU.

Estudiantes de distintas unidades académicas también han accionado con recursos, tanto en la CC como en juzgados y salas, buscando dar legitimidad al proceso de elección de rector de la Usac.

Acuerpan a la Usac

Estudiantes de universidades privadas han anunciado por medio de comunicados su respaldo a los estudiantes San Carlistas, y señalan que acuerpan la batalla política y legal, del estudiantado.

Estudiantes de la Universidad del Valle, Universidad Rafael Landívar y de Universidad Da Vinci, destacan que la forma en como fue electo el rector Mazariegos pone en riesgo principios democráticos.

También el Consejo Nacional Empresarial (CNE) emitió un comunicado, calificando de “fraude” la reelección de Mazariegos, indicando que como sector privado no pueden permanecer indiferentes a lo que ocurre con la Usac y piden que las Cortes resuelvan a la prontitudas acciones legales.