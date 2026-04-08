Walter Mazariegos es reelecto rector de la Usac en medio de señalamientos de fraude

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) informó este 8 de abril de 2025 que el rector Walter Mazariegos fue reelecto en el cargo para el período 2026-2030.

El anuncio lo hizo la Usac mediante un comunicado en sus redes sociales, a las 10.24 horas.

En la información se mencionó:

"Resultado oficial – Elección de Rector USAC 2026-2030. La Universidad de San Carlos de Guatemala informa a toda la comunidad universitaria y a la población en general que, como resultado del proceso electoral realizado este 08 de abril, ha sido electo como Rector para el período 2026-2030: M.A. Walter Ramiro Mazariegos Biolis"

Agrega que el resultado es derivado del proceso electoral que va conforme a la normativa universitaria vigente.

En secreto, sin la participación de todos los cuerpos electorales electos, a puerta cerrada y con protestas qué anuncian un fraude igual al de hace cuatro años, comenzó la elección para el nuevo rector de la Usac.

El escenario fue el salón de un hotel privado en Antigua Guatemala que modificó sus medidas de seguridad, instalando alambre de púas una noche antes de la elección de rector de la USAC.

Estudiantes, egresados y sectores de la sociedad civil se manifiestan desde ayer en Antigua Guatemala, rechazando la que califican como una “estrategia” para mantener a Walter Mazariegos en la rectoría de la única universidad pública del país.

De 34 cuerpos electorales, 22 los ganaron grupos afines a la oposición y que ponían en riesgo la reelección de Mazariegos, pero de esos solo cinco fueron acreditados para participar en la elección.

El resto quedó fuera bajo argumentos de falta de documentación o anomalías internas en cada una de las elecciones primarias en la Usac, lo que inclinó la balanza a favor de Mazariegos y de una posible reelección.

Los grupos afines al rector son identificados con al menos nueve cuerpos electorales, de los que todos fueron acreditados sin excepción. Esos números darían la ventaja a Mazariegos para seguir en la Usac por otros cuatro años.

Fuentes del Consejo Superior Universitario (CSU), que prefieren no ser citadas, indicaron que para eso de las ocho de la mañana, hora prevista para la elección, ya se tenía la presencia de al menos 60 electores acreditados, sin definir cuántos de oposición y cuántos afines a la actual administración de la USAC.

El ambiente

Los alrededores del hotel en Antigua Guatemala reunió a decenas de manifestantes, quienes han leído una serie de consignas. “Mazariegos va a caer”, suele ser el mensaje que hace eco en las calles antigueñas, acompañados por carteles que dicen “¡No al fraude” y mensajes similares.

Desde antes de las siete horas se reportó la llegada de un contingente de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que se apostaron a los alrededores del hotel.

También destacó desde la mañana presencia de observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quienes documentaron con fotografías y videos las medias de los manifestantes.

A medida que avanza la mañana, el grupo de manifestantes en rechazo a Mazariegos va en aumento, mientras que las puertas del hotel privado en Antigua Guatemala permanecen cerradas, incluso para electores qué no fueron acreditados qué también qué acudieron esta mañana intentando ingresar a la sesión.

Acciones sin respuesta

Grupos de oposición y algunos diputados presentaron acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y salas de apelaciones. Las solicitudes buscaban garantizar la decisión democrática de los cuerpos electorales y la legitimidad del proceso.

Algunas solicitudes buscaban qué se le ordenará al CSU acreditar a todos los electores, sin excluir a la oposición; otras buscaba un cambio de fecha hasta que fueran resueltas las acciones legales y administrativas.

“Es algo bien preocupante, están violentando la normativa a nivel nacional, el CSU al haber aprobado tres cuerpos electorales, de los cuales hay pendientes órdenes judiciales y hay mandatos expresos de que se repitieran las elecciones”, explicó Marco Vinicio de la Rosa, consejero de oposición.

El opositor a Mazariegos a pesar de formar parte del CSU y haber ganado una reelección señala que no se le permite participar en las sesiones, por lo que ha buscado con otros académicos el apoyo de las Cortes, para la legitimidad del CSU y actualmente por la elección de rector, pero hasta ahora no tienen respuesta.

“Lo que pedimos es que se respete la expresión popular de la comunidad universitaria, algo que en este momento no se está haciendo y que pasó hace cuatro años”, dijo de la Rosa.