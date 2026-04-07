EN VIVO Elección de rector de la Usac: opositores de Walter Mazariegos manifiestan en Antigua Guatemala

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EN VIVO Elección de rector de la Usac: opositores de Walter Mazariegos manifiestan en Antigua Guatemala

Previo a la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, opositores de Walter Mazariegos manifiestan en Antigua Guatemala.

O. Vásquez, D. Cuevas, E. Gutiérrez,

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Estudiantes y organizaciones protestan frente al hotel donde se elegirá rector de la Usac en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

La elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se llevará a cabo en Antigua Guatemala el miércoles 8 de abril de 2026.

Previo a la reunión de los integrantes de los cuerpos electorales en un hotel de la Ciudad Colonial, se registran concentraciones de opositores al actual rector, Walter Mazariegos, quien busca la reelección.

Estudiantes e integrantes de organizaciones de la sociedad civil se encuentran en los alrededores del lugar donde se llevará a cabo la elección y han llevado pancartas en las que señalan anomalías en el proceso.

De 34 cuerpos electorales que participan en la elección, 22 fueron ganados por la oposición, lo que pondría en riesgo la reelección de Mazariegos; sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU), que preside Mazariegos, solo acreditó cinco.

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Estas acciones han motivado la participación en manifestaciones de estudiantes, egresados y otros integrantes de organizaciones civiles.

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Estudiantes participan en vigilia contra relección de Mazariegos

Estudiantes sancarlistas participan en una vigilia en los alrededores del hotel en Antigua Guatemala donde se llevará a cabo la elección de rector. Manifiestan contra la reelección de Walter Mazariegos.

07 de abril 2026, 21:00h

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Con pancartas y consignas, estudiantes e integrantes de organizaciones participan en una manifestación en Antigua Guatemala para oponerse a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

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