Marco Antonio Villeda recibe una nota de 41.86 puntos, y podría quedar fuera de la nómina de candidatos a fiscal general

La Comisión de Postulación para fiscal general calificó a Marco Antonio Villeda, actual ministro de Gobernación, otorgándole una calificación de 41.86 sobre 100, siendo no elegible para la lista final de seis candidatos.

El actual titular de la cartera del Interior, llegó a finales del año pasado como parte del gabinete del presidente Bernardo Arévalo, solicitando licencias a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para ocupar el puesto, por ser juez de carrera.

El pleno del Poder Judicial le permitió una licencia para tomar las funciones de ministro, que recientemente fue ampliada por un año más para continuar en funciones y no perder su plaza como juez.

Villeda es uno de los jueces de mayor reconocimiento en el país, obteniendo gran parte de esa popularidad por sus años de ejercicio al frente del juzgado de Extinción de Dominio.

Tras estar algunos meses al frente del ministerio de Gobernación, tomó la decisión de postularse para ser candidato a fiscal general, decisión que según reconoció, conversó con el presidente Arévalo, teniendo su respaldo.

Pero un aparente error de forma en su expediente, se le está dejando fuera del proceso de selección de candidatos a fiscal general, debido a que no aparece registrado como abogado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La evaluación

En la parte académica, Marco Antonio Villeda acreditó una maestría en derecho penal; ejercicio como docente universitario; logró certificar la participación en eventos académicos; publicaciones y distinciones académicas, que le permitieron acreditar 24 puntos.

En el ejercicio profesional se presentaron documentos que acreditan su experiencia como juez, pero la ponderación acordada comenzará desde el momento que aparece registrado como abogado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según el criterio decidido por los postuladores.

Para el caso de Villeda no aparece inscrito hasta este año, lo que acreditó en buena parte del ejercicio profesional una nota de cero puntos; posteriormente documentos que, si permitieron demostrar sus años como juez, más la prueba psicométrica, permitiendo 17.86 de 70 puntos.

Algunos comisionados tienen dudas del proceso, y acordaron solicitar un informe, con plazo de una hora, al área correspondiente de la CSJ encargada de estos procesos.

Comisionados discuten base para acreditar experiencia

Después de un receso, la comisión recibió los documentos que confirman que el ministro Marco Antonio Villeda se inscribió en el registro del Organismo Judicial hasta el 19 de febrero. Entonces, se activó un espacio de pronunciamientos de varios comisionados.

“En los 45 -postulantes evaluados hasta entonces- se asignó punteo a partir de la inscripción, si le cambiamos a uno hay que revisar a todos”, expuso Henry Arriaga, decano de la Usac. “Que yo recuerde esta sesión se suspendió para pedir la constancia de que no hubiese error entre la constancia presentada y la recibida, no se suspendió para volver a hacer toda esta discusión”, agregó.

El decano de la Unis, Pablo Maldonado, se refirió a que el registro en la CSJ “es un criterio que enfrenta lo que ha tomado el OJ para nombrar jueces, y esta comisión no puede ser superior al OJ. Evidentemente el postulante, es juez”.

“En Guatemala estamos cansados de escoger entre lo menos peor. Eso no puede pasar, debemos tener candidatos, postulantes, que llenen los parámetros que el pueblo necesita”, expuso Patricia Gámez, presidenta del Cang. “El primer acto de corrupción es postularse sin llenar las calidades y las cualidades para el cargo". “No culpo a la comisión, culpo al sistema”, añadió Gámez.

La comisión definió que la experiencia profesional en el área penal se computará con base en la fecha de inscripción en el registro de abogados y notarios ante el Organismo Judicial.

El decano de la Universidad Mesoamericana, Nery Anleu, se pronunció en el sentido de que “el país está necesitado de gente proba, de gente correcta y seguimos tratando de prevalecer cualquier tipo de formalismo antes de evaluar gente recta y correcta. Yo si considero que es una situación que no la podemos dejar así”, señaló, apuntalando la posibilidad de reconsiderar el punteo asignado a Villeda.

Luis Aragón Sole, de la Universidad San Pablo, expresó la necesidad de tiempo para analizar la situación. “Fuera de esto hay acciones legales, pero lo que decidamos hacer sobre este expediente puede tener un efecto sobre este aspirante o con relación a todos, no lo sé”, manifestó.

Luis Lepe, de la Universidad Regional, señaló que la verificación la definición de criterios o cumplimientos de requisitos para aspirar al cargo es un tema que la comisión ya agotó. “No se trata de defender a un postulante u otro. Nos quedamos en el momento de la votación, si se acepta o no está ponderación”, apuntó.

Varios comisionados expusieron su punto, antes de votar por la validación de la nota asignada a Villeda. El decano de la Universidad Mariano Gálvez, propuso un receso para estudiar el caso. “El hecho que tengamos reglas no quiere decir que esta escrito en piedra. Muchas veces nos hemos equivocado en comisiones de postulación y hemos podido rectificar en tiempo”, advirtió.

Claudia Paredes, presidenta de la CSJ y de la postuladora del MP, manifestó desacuerdo para reconsiderar la evaluación de Marco Antonio Villeda, explicando que se fijaron reglas y que bajo ese mismo parámetro se ha calificado a 44 personas antes que él.