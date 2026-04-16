Video: Aspirantes cuestionan a la postuladora del MP por aparentes errores en la calificación de expedientes

La forma en que la comisión de postulación para la renovación del Ministerio Público (MP) está calificando a los aspirantes está generando inconformidades entre los que buscan ser candidatos a fiscal general, quienes han presentado memoriales, incluso amparos para tratar de rectificar las evaluaciones.

La postuladora planea terminar este jueves 16 de abril la calificación mediante la tabla de gradación, una herramienta que mide sobre 100 puntos los méritos académicos, profesionales y la ética profesional catalogada como proyección humana.

Esa calificación es vital para que un abogado continúe en el proceso, o quede prácticamente descartado, ya que la comisión acordó como nota mínima, o línea de corte, que solo pueden ser considerados para la lista final de seis candidatos a fiscal general, aquellos que al menos lleguen a 75 puntos.

Durante la jornada de este jueves, el aspirante Carlos Rivera, exmagistrado de la pasada Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estuvo en funciones de noviembre de 2023 a octubre de 2024, acudió a la postuladora.

El exmagistrado no pidió audiencia. Tan solo ingresó a la Sala de Vistas de la CSJ, se paró frente a los comisionados y comenzó a criticar la forma en que se está calificando a los aspirantes a fiscal general.

“No elijan a los peores, tienen una responsabilidad gravísima con el pueblo guatemalteco, gravísima. A mí me agraviaron, y acabo de presentar un amparo, pero no es el agravio solo a mi persona, es al pueblo de Guatemala. No elijan complacientemente, elijan de forma objetiva”, vociferó Rivera.

El exmagistrado Carlos Rivera, critica frontalmente a los comisionados por el punteo recibido, en la Sala de Vistas de la CSJ. (Video Prensa Libre: Moisés Xec)

Parte de su indignación se debe a que a pesar de la experiencia profesional que le llevó a ser candidato a magistrado de la CSJ, y posteriormente electo para el puesto, la comisión le colocó cero puntos en la experiencia profesional.

“Por favor, cumplan con el pueblo”, exigió Rivera, quien presentó una acción de amparo en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ), buscando rectificar su nota final que fue de 26.46 sobre 100.

Otros casos

También la abogada Verónica Ponce, exintegrante de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), accionó legalmente por considerar que la postuladora no calificó de manera correcta su expediente.

La abogada, que lleva años de litigio en los tribunales de justicia, y que lideró investigaciones por casos de corrupción, recibió una nota final de 70 puntos, faltándole solo cinco para ser considerada entre los elegibles para la nómina final.

Por aparte, el aspirante Marco Antonio Cortés Sis presentó un memorial a la postuladora, pidiendo reconsiderar la nota, haciendo ver falencias que le afectaron en su nota final que fue de 51.14.

También Maynor Eduardo Gonzáles presentó un memorial similar, explicando que no ser revisó de manera correcta algunos de sus folios, lo que le afectó la calificación en méritos académicos. Su nota final fue de 25.92.