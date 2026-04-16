Renovación de MP: Comisión por calificar a los últimos aspirantes entre ellos la fiscal Consuelo Porras y el juez Villeda

El pulso político en la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) se pondrá a prueba este jueves, día en que se espera calificar a los últimos 22 aspirantes.

El proceso de renovación de fiscal general dejó a 48 profesionales en la contienda, luego de que algunos quedaron fuera por no presentar todos los documentos y uno más que renunció por motivos personales.

La calificación que otorga la postuladora es vital para el proceso, debido a que solo aquellos abogados que lleguen a la nota mínima de 75 puntos, la denominada "línea de corte", serán considerados para integrar la lista de seis candidatos para fiscal general.

Pero el proceso de calificación que se hace por medio de una tabla de gradación, herramienta que mide aspectos académicos, profesionales y éticos, ha expuesto la rigurosidad de la calificación.

El lunes y martes pasados la comisión evaluó 26 expedientes, pero de esos solo cinco profesionales llegaron a la nota mínima de 75 puntos, mientras que los otros 21 estarían temporalmente fuera del proceso.

La comisión podría reconsiderar la línea de corte antes de que voten para la elaboración de la lista de candidatos si pocos profesionales llegan a los 75 puntos deseados, lo que daría oportunidad a algunos de los que ahora están excluidos por baja calificación.

“Al ritmo que van, es muy probable que tengan que bajar la línea de corte. Y, en última instancia, subsiste el problema de que la suma de puntos se sustenta privilegiadamente en el expediente, apenas 10 puntos le dieron a la entrevista, que es más real, más importante”, dijo Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

¿Pesa la edad?

Aunque la comisión modificó la tabla de gradación luego de advertencias públicas que señalaban que la tabla de gradación privilegiaba la edad, en la practica, Alianza por las Reformas considera que los de mayor edad han tenido mejores notas.

“En sentido estricto y para efectos prácticos, sí, pues claramente la experiencia es acumulada y se registra en años de ejercicio de la profesión, de la función pública, etc”, dijo Muñoz.

El observador no calificó como negativo o positivo el hecho que pocos aspirantes lleguen a la línea de corte, pero considera que los comisionados, en algunos casos, suelen ser estrictos en la calificación.

“Los parámetros se conocían previamente, pero sucede que hay fallas en la acreditación de algunos elementos (por parte de los aspirantes) y también una rigurosidad, a veces subjetiva y cuestionable, por parte de los comisionados”, señaló el observador.

Los últimos evaluados

Para la última sesión de calificación, antes de la elaboración de la nómina de seis candidatos, la comisión tiene que evaluar a 22 profesionales, entre ellos a la actual fiscal general, María Consuelo Porras.

La actual jefa del MP lleva dos períodos al frente del ente investigador. El primero de ellos cuando fue nombrada por el presidente Jimmy Morales, y luego fue reelecta durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

La Fiscal General, Consuelo Porras, reacciona a su llegada ante la Comisión de Postulación el 9 de abril del 2026 durante la fase de entrevistas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Pese a que es evidente la disputa que tiene con el presidente Bernardo Arévalo, quien hace el nombramiento directo, Porras busca conseguir un puesto en la lista de candidatos y ser una opción para el presidente.

Esto a pesar de que el mandatario ya ha declarado que la actual jefa del MP, aunque integre la nómina de candidatos, no tiene posibilidad para ser nombrada para un tercer mandato.

Porras ha sido sancionada a nivel internacional por ser calificada por gobiernos internacionales como un actor “anti democrático”, en parte por las investigaciones que sugirieron un aparente fraude en las elecciones del 2023.

Marco Antonio Villeda Sandoval, ministro de Gobernación de Guatemala y juez de carrera. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)





Otro de los perfiles que está por ser evaluado es el del juez Marco Antonio Villeda, quien actualmente se desempeña como ministro de Gobernación, luego de obtener una licencia por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aunque el juez forme parte del gabinete de gobierno de Arévalo, no participó en campaña ni forma parte de las filas políticas del oficialismo, siendo un perfil que ha estado en los últimos años en el Poder Judicial.

Villeda fue juez del Juzgado de Extinción de Dominio y durante su gestión inmovilizó y extinguió grandes cantidades de dinero, vehículos y bienes inmuebles a políticos y empresarios acusados por corrupción.

La postuladora que tendrá que calificar a los últimos aspirantes se integra con 15 profesionales: presidenta de la CSJ; presidentas de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang); y 12 decanos de facultades de derecho.

La toma de decisiones se toma con al menos 10 votos a favor de esos 15 comisionados, y si la mayoría lo considera adecuado, podrían reducir la línea de corte si al finalizar las evaluaciones cuentan con pocas opciones para integrar la lista final de candidatos a fiscal general.

Llegan a 75 puntos