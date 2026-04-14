OEA advierte a Comisión de Postulación que elección de fiscal general debe garantizar confianza y credibilidad

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala presentó este martes 14 de abril una serie de recomendaciones a la Comisión de Postulación encargada de integrar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP).

Durante su intervención ante los comisionados, el jefe de la misión, Carlos Ayala Corado, subrayó la trascendencia del proceso y advirtió que la decisión que adopte esa instancia tendrá un impacto directo en la democracia, el Estado de Derecho, la confianza ciudadana y la credibilidad del sistema de justicia en el país.

“La decisión no constituye un acto meramente procedimental”, afirmó Ayala Corado, al señalar que el proceso debe garantizar la independencia e idoneidad de las personas finalmente designadas.

La misión explicó que sus observaciones se fundamentan en el seguimiento continuo de los procesos de elección de segundo grado, así como en las lecciones derivadas de otros procesos de renovación institucional desarrollados en el 2025 y 2026.

Según indicó, la experiencia reciente demuestra que el cumplimiento formal de etapas y plazos, aunque indispensable, no es suficiente por sí solo para asegurar legitimidad sustantiva ni confianza pública, por lo que instó a la Comisión a fortalecer los criterios que respalden la transparencia y la credibilidad del proceso.

Las recomendaciones también fueron remitidas en una carta formal dirigida a la Comisión de Postulación, documento que será hecho público posteriormente y en el que se desarrollan con mayor detalle los señalamientos de la misión.

La visita de los representantes de la OEA se enmarca en el Acuerdo para la Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala, instalada desde noviembre del 2025, desde cuando ha dado seguimiento a distintos procesos institucionales en el país.

De acuerdo con lo expuesto, esta es la cuarta visita de la misión, lo que ha permitido a sus integrantes observar de primera mano la complejidad del momento institucional que atraviesa Guatemala, en particular en lo relacionado con los procesos de elección de autoridades de segundo grado.

Los delegados reiteraron su disposición de acompañar el proceso de selección del próximo fiscal general, con el objetivo de contribuir a que se desarrolle con estándares que fortalezcan la institucionalidad democrática y la confianza de la ciudadanía.

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