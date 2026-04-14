Qué contiene y quién interpuso el amparo que la nueva CC debe conocer y que podría dejar fuera a los jueces en la postuladora del MP

La nueva Corte de Constitucionalidad (CC) quedó instalada la madrugada del 14 de abril, pero ya enfrenta un primer reto por una acción de amparo contra la Comisión de Postulación para Fiscal General.

La acción de amparo fue presentada por el abogado Raúl Falla, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo. El documento expone un posible riesgo de que la postuladora no respete los requisitos para ser candidato.

Este documento no es nuevo, lleva ya algunas semanas en la CC, pero la anterior presidencia, que estuvo a cargo de Leyla Lemus, no programó el amparo a tiempo, según fuentes de esa corte, que prefieren no ser citadas.

Para ello, tres magistrados titulares de la novena magistratura constitucional enviaron una nota a Anabella Morfín, la primera presidenta de la nueva CC, solicitando priorizar dicho amparo.

La petición de los magistrados busca que se definan las reglas de la postuladora para Fiscal General antes que la comisión elabore la lista de seis candidatos, que según su cronograma será este viernes 17 de abril de 2026

La petición de los magistrados se basa en el artículo 180 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que permite que al menos dos magistrados soliciten que se convoque a una sesión plenaria.

El primer reto de Anabella Morfín como presidenta de la nueva @CC_Guatemala es responder a una solicitud de 3 magistrados titulares que piden conocer un amparo relacionado a la postuladora de Fiscal General. La acción busca definir si los jueces son aptos o no para ser candidatos pic.twitter.com/hoJq7I5WVJ — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 14, 2026

“Lo anterior, en atención, que es de conocimiento público y general que el asunto de merito adquirió relevancia en el seno de la Comisión de Postulación para Elección de Fiscal General y Jefe del MP, por lo que es necesario la actuación de este Corte como garante de los postulados constitucionales para brindar certeza en el marco del referido proceso”, dice la carta.

La nota va firmada por los magistrado Dina Ochoa, designada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Roberto Molina Barreto, electo por el pleno del Congreso; y Julia Rivera, designada por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC.

La discusión

El documento presentado por Falla, expone que existe riesgo que la Comisión de Postulación para la Elección de Fiscal General, no respete todos los requisitos de ley necesarios para los aspirantes.

Remarcando que entre los requisitos se debe respetar que los aspirantes tengan la experiencia necesaria, entre ellos al menos un periodo cumplido como magistrado de Corte de Apelaciones o tribunal de igual categoría, o bien tener al menos 10 años de ejercicio profesional como abogado.

Actualmente la postuladora debate si los 10 años de ejercicio en la abogacía son compatibles con el rol de juez de carrera, teniendo una acalorada discusión en la última sesión de la comisión.

Algunos comisionados buscaron someter el tema a votación, pero la resistencia de otro grupo de comisionados impidió llegar a ese momento, pero se mencionó que había un amparo pendiente sobre el tema, mismo que ahora tres magistrados de la CC buscan conocer.

La acción cobra relevancia por la fecha, ya que para este viernes 17 de abril la postuladora planea elaborar la nómina de seis candidatos, misma que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá de hacer el nombramiento del nuevo jefe del MP para el periodo 2026-2030.

Un amparo provisional podría ordenar que el ejercicio de juez no sea tomado en cuenta en la tabla de gradación, lo que afectaría a aquellos aspirantes que tienen en su hoja de vida experiencia como jueces de instancia.

El amparo contra la Postuladora a MP fue presentado por Raúl Falla, la acción busca que se respeten los requisitos para los candidato, entre ellos la experiencia profesional. La comisión debate si el trabajo de juez es equivalente a la experiencia de abogado qué exige la ley. pic.twitter.com/opqdb91h1V — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 14, 2026

Actualmente la comisión se encuentra calificando expedientes por medio de una tabla de gradación, herramienta que mide a los aspirantes y que les asigna una nota que puede llegar a los 100 puntos.

Pero los profesionales que no lleguen a la nota mínima establecida por la comisión, que es de 75 puntos, no serían tomados en cuenta como opciones al momento que la comisión elabore la lista de seis candidatos a Fiscal General.