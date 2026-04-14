Nueva magistratura de la CC asume funciones en medio de acciones legales contra Astrid Lemus

La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomó posesión la madrugada de este martes 14 de abril en medio de acciones legales relacionadas con el proceso de elección de uno de sus integrantes, informó el alto tribunal en sus redes sociales.

La integración de la CC para el período 2026-2031 fue confirmada en un comunicado divulgado durante la madrugada en redes sociales oficiales.

De acuerdo con la información oficial, asumieron como magistrados titulares Gladys Annabella Morfín Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar.

También tomaron posesión como magistrados suplentes María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

La toma de posesión ocurre en un contexto de tensión judicial. Fuentes del sector justicia advirtieron el pasado lunes sobre diligencias del MP para solicitar una orden de captura contra la magistrada Astrid Jeannette Lemus Rodríguez.

La abogada fue elegida magistrada titular en las recientes elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), proceso que se encuentra bajo investigación del MP.

Durante esa jornada electoral, centros de votación en la Ciudad de Guatemala fueron allanados en el marco de un caso bajo reserva, relacionado con las pesquisas en curso.

Según una fuente judicial, el expediente está asignado al Juzgado Sexto Penal, instancia que no habría resuelto de forma favorable a las solicitudes del MP. La fuente pidió no ser identificada por motivos de seguridad.

En su pronunciamiento, la CC indicó que ejercerá sus funciones con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala y garantizará la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

La Corte de Constitucionalidad, a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wffhsrmrrE — CC Guatemala (@CC_Guatemala) April 14, 2026

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