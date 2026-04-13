Arévalo cierra la puerta a Consuelo Porras: “No habría ninguna posibilidad de confirmarla en el cargo”

El presidente Bernardo Arévalo descartó este lunes 13 de abril cualquier posibilidad de que Consuelo Porras sea confirmada para un tercer período al frente del Ministerio Público (MP), al calificar a la actual fiscal general como una persona “peligrosa para la Nación”.

El 9 de abril pasado, Porras defendió su gestión y su aspiración a un tercer período como jefa del MP. Respecto de por qué considera que el presidente Arévalo podría reelegirla, pese a diferencias previas, la fiscal respondió que cree “en el Estado de Derecho guatemalteco” y en que cada autoridad debe actuar conforme a sus competencias. Sin embargo, Arévalo señaló este lunes que no cree que se vaya a encontrar un perfil menos idóneo que el de Porras.

“No habría ninguna posibilidad de confirmar a Consuelo Porras para una posición en la que ya ha demostrado que no solo no es idónea, sino que es peligrosa para la Nación. Creo que difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que el de Consuelo Porras para el cargo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

Además, Arévalo indicó que el próximo fiscal general deberá tener como prioridad “rescatar” el MP.

“Lo que el país necesita es una persona que rescate a la Fiscalía de los abusos a los que fue sujeta como parte de su cooptación por redes criminales y que restablezca la capacidad de funcionar de manera efectiva e independiente”, expuso el gobernante en conferencia de prensa.

Agregó: “Lo que nosotros esperamos y lo que el país necesita en este momento de la Fiscalía General es una persona que rescate a la Fiscalía de los abusos a los que fue sujeta como parte de su cooptación por parte de estas redes criminales, que restablezca la capacidad de una fiscalía para funcionar de una manera efectiva, independiente, objetiva, que no se preste a presiones de ningún actor (…) y que se sienta obligada a someterse exclusivamente a las leyes y al derecho”.

Las declaraciones de Arévalo se producen de cara a la elección esta semana de seis candidatos al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, quienes serán designados este viernes por la Comisión de Postulación.

Arévalo resaltó que “es muy importante” que la evaluación que realice esta semana la comisión de postulación a fiscal general determine que los candidatos sean “éticos” y tengan méritos, porque “los ojos de Guatemala están puestos en este proceso”.

“El país necesita personas íntegras que estén al frente de las instituciones de justicia, que estén comprometidas con el combate a la corrupción, que defiendan la democracia y que no le den la espalda a nuestro pueblo”, concluyó.

Porras ocupa el cargo desde el 2018 y está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción.

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