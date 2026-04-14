Nueva CC inicia funciones y tres magistrados buscan conocer amparo clave sobre postuladora del fiscal general

Los magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) tomaron posesión la madrugada de este martes 14 de abril, en medio de acciones legales contra la magistrada Astrid Lemus.

La CC emitió un comunicado en el que informó sobre la toma de posesión de los magistrados titulares: Gladys Annabella Morfin Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar.

También tomaron posesión los magistrados suplentes: María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

El primer reto de Anabella Morfín, presidenta de la nueva CC, es responder a una solicitud de tres magistrados titulares para conocer un amparo relacionado con la postuladora de fiscal general del Ministerio Público (MP).

La acción busca definir si los jueces son aptos o no para ser candidatos a dirigir el ente investigador.

Tres de los cinco nuevos magistrados entregaron una nota a Anabella Morfín en la que solicitan conocer el amparo. La nota fue firmada por Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera.

La postuladora planificó para esta semana la calificación de los 48 expedientes, con el fin de que el 17 de abril se integre la lista de seis candidatos a fiscal general.

Para leer más: Intento de excluir a jueces marca evaluación de aspirantes a fiscal general

Esta nómina será entregada al presidente Bernardo Arévalo para que nombre al nuevo jefe del MP para el período 2026-2030.

La Comisión de Postulación impulsa criterios que dejarían fuera a jueces de carrera, mientras surge un desacuerdo por votaciones que algunos advierten que serían ilegales.

El primer reto de Anabella Morfín como presidenta de la nueva @CC_Guatemala es responder a una solicitud de 3 magistrados titulares que piden conocer un amparo relacionado a la postuladora de Fiscal General. La acción busca definir si los jueces son aptos o no para ser candidatos pic.twitter.com/hoJq7I5WVJ — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 14, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.