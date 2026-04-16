Guatemala
María Consuelo Porras recibe una nota de 92.33 puntos, y pasa a ser elegible para la nómina de candidatos a fiscal general
Hasta ahora, seis aspirantes superan la calificación de 75 puntos que se definió como la línea de corte, incluida la actual jefa del MP.
María Consuelo Porras, fiscal general, busca un tercer periodo pese a la enemistad pública con el presidente Bernardo Arévalo. Fotografía: Prensa Libre.
La Comisión de Postulación para fiscal general calificó a María Consuelo Porras, actual jefa del Ministerio Público (MP), otorgándole una calificación de 92.33 puntos sobre 100, siendo elegible para la lista final de seis candidatos.
Hasta ahora la actual fiscal general es la profesional con la nota más alta en el proceso de renovación del MP, siendo la aspirante numero seis de 31 que han sido calificados, que consigue la línea de corte de 75 puntos.
Esa nota mínima fue acordada por la comisión de postulación, definiendo que la lista final de los seis candidatos a fiscal general que debe ser enviada al presidente Bernardo Arévalo, será integrada por los mejor calificados.
Pero en caso de que al menos 12 aspirantes no alcances esa nota mínima, la postuladora también definió que pueden rebajar esa nota mínima, para ampliar la posibilidad de profesionales que se convierten en potenciales candidatos para dirigir al MP.
LECTURAS RELACIONADAS
María Consuelo Porras presentó su expediente para buscar un tercer periodo al frente del MP, pese a que mantiene una enemistad publica con el presidente Bernardo Arévalo.
Incluso, el mandatario declaró públicamente que Consuelo Porras no tiene posibilidad de ser reelecta para el cargo, pero siendo hasta ahora la nota más alta, deja abierta la posibilidad para que integre la nómina final y reste un espacio a otro aspirante que sí pudiera ser del agrado del presidente Arévalo.
Consuelo Porras fue electa por primera vez para el cargo de fiscal general en el 2018, por el entonces presidente Jimmy Morales, posteriormente el presidente Alejandro Giammattei la reeligió para el puesto en el 2022.
La calificación
La postuladora al momento de revisar el expediente toma cinco minutos para hacer una revisión minuciosa de todos los documentos acreditados, para determinar la nota que cada aspirante alcanza en la tabla de gradación.
Dicha tabla es una herramienta que sirve para medir a cada uno de los aspirantes en aspectos de experiencia profesional, preparación académica y la ética que es catalogada como proyección humana.
En la parte académica recibió 24 puntos, pero algunos comisionados como José Andrés Reyes, decano de Universidad Da Vinci, y Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), manifestaron dudas por la tesis doctoral y el supuesto plagio que se ha denunciado públicamente.
“En los impedimentos se aceptó los aspectos a la tesis de la postulante, es un antecedente. Sin embargo, estamos hoy en el estudio de los documentos, por lo que ella, hoy, tiene esos 10 puntos”, dijo Reyes.
Durante la fase de objeciones Consuelo Porras fue cuestionada por un aparente plagio, extremo por el que hasta ahora la postuladora no se ha pronunciado.
En la experiencia profesional la actual jefa del MP acreditó 25 años de ejercicio como abogada y los dos periodos de fiscal general, junto a lo acumulado en la entrevista, le hizo obtener un total de 66.33 puntos.
En la proyección humana, que mide méritos éticos, recibió dos puntos. Haciendo que hasta ahora sea la calificación más alta con un total de 92.33 puntos.
La nota de Consuelo Porras fue respaldada por 13 de 15 comisionados. Luis Ruano, decano de Universidad Mariano Gálvez y Patricia Gámez se abstuvieron de votar. Ruano representa a la universidad relacionada al doctorado que es cuestionado a favor de la fiscal.
La CC facilitó su avance en el 2022
En el proceso del 2022, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al abogados Erick Castillo que ordenó la integración de Porras en la nómina de seis candidatos a fiscal general. Porras ingresó a la lista de candidatos con el voto unánime de la comisión, no porque los quince comisionados estuvieran de acuerdo con postularla, sino porque obtuvo el punto más alto (90 puntos de 100) al serle aplicada la tabla de gradación y la resolución de la corte obligó a siete decanos a votar por ella, de acuerdo con el informe de monitoreo del Movimiento Projusticia divulgado entonces.