Organizaciones solicitan que nuevo fiscal general actúe sin conflictos de interés y transparencia

Este lunes 6 de abril se dio inicio con la fase de entrevistas públicas para cada uno de los 49 aspirantes que buscan ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, proceso a cargo de los integrantes de la Comisión de Postulación.

Esta fase de entrevistas se llevará a cabo durante la presente semana en la sede de la Comisión de Postulación, en la Sala de Vistas del edificio del Palacio de Justicia, con la finalidad de conocer el plan de trabajo de cada uno de los candidatos si son elegidos al frente del ente investigador.

Las entrevistas a los candidatos también se harán el martes 7, jueves 9 y viernes 10 de abril. Este día se conocerán los planes y las propuestas de 13 aspirantes, mientras que en cada uno de los tres días restantes serán entrevistados 12 aspirantes.

Durante la reunión, los integrantes de la postuladora conocieron la renuncia formal de Roberto Manuel Ángel Flores Rivera, quien remitió la notificación respectiva a dicha instancia. Cabe resaltar que el profesional tampoco participó en la realización de las pruebas psicométricas que se efectuaron a los aspirantes el pasado 24 de marzo en la sede de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, en la zona 16 capitalina.

Peticiones

Previo a iniciar las entrevistas de los candidatos, la postuladora llevó a cabo la fase de audiencias públicas para personas particulares y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que presentaran sus propuestas y pronunciamientos en relación con el proceso de elección del próximo jefe del MP.

En este sentido, Jaime Arellano, representante del Grupo de Observadores del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), expuso a la comisión varios aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para definir el perfil que debe tener el nuevo fiscal general de Guatemala, con énfasis en la independencia, la ética y la capacidad técnica, entre otros aspectos.

“Lo primero es gozar de independencia frente a los poderes reales y fácticos, una calidad ética que comprende la honorable habilidad, la rectitud, independencia, imparcialidad comprobados, vocación de servicio y liderazgo, integridad e idoneidad como una conducta intachable y una trayectoria reconocida e incuestionable”, puntualizó.

También hizo énfasis en que uno de los principales aspectos que debe tener el nuevo fiscal general es “no tener conflictos de interés, que es un tema fundamental”, para poder desempeñar el cargo.

Asimismo, Christa Walters, directora ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional (MCN), se pronunció ante los integrantes de la postuladora. Propuso estándares para cerrar espacios de discrecionalidad en los procesos de postulación, tales como la publicidad de las reglas durante todo el proceso, criterios de evaluación claros con ponderaciones explícitas y mecanismos de revisión. Además, propusieron el cumplimiento estricto de plazos legales para garantizar la alternabilidad de los cargos, acceso a información relevante, entre otros.

“La transparencia no debe tomarse a la ligera o como un accesorio que, a veces sí o a veces no se cumple, sino que es una condición que va a proteger la integridad del proceso entero. Cuando se debilita la confianza en las instituciones, se va erosionando esa certeza y se amplía la percepción de que las decisiones pueden responder a factores que son ajenos al mérito”, afirmó Walters.

Finalmente, los representantes de la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno, Feliciana Macario y Juan Sanic, afirmaron que la elección del fiscal general es crucial para las víctimas del conflicto armado. En este sentido, hicieron una crítica a la gestión de la fiscal Consuelo Porras y rechazaron su inclusión dentro de la nómina final de candidatos.

“Desde que la señora Consuelo Porras asumió el cargo de fiscal general, las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno hemos tenido muchas dificultades para acceder a la justicia. Les pedimos no repetir el mismo error, les exhortamos a actuar con conciencia y con absoluta independencia. No se dejen presionar por grupos corruptos que buscan la impunidad, ni se dejen doblegar por amenazas de grupos externos”, afirmaron.

Aspirantes

Durante esta primera fase de entrevistas a los aspirantes destaca la participación de tres abogados que fueron incluidos en la nomina final de aspirantes en las dos últimas elecciones de fiscal general.

Los profesionales Gabriel Estuardo García Luna y Henry Alejandro Elías Wilson integraron la nómina final de seis candidatos que fue presentada en el 2022 al expresidente Alejandro Giammattei.

Así también Gladys Verónica Ponce Mejicanos, quien fue abogada de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fue incluida en la nómina final de candidatos a fiscal general que fue presentada en el 2018 al expresidente Jimmy Morales.

Los tres profesionales mencionados se encuentran dentro del primer grupo de profesionales que son entrevistados este lunes por la Comisión de Postulación. Durante esta primera fase se conocerá los planes y propuestas de los siguientes 13 candidatos: