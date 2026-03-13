Varios comisionados respaldan a María Consuelo Porras y rechazan la mayoría de objeciones en su contra

La Comisión de Postulación para jefe del Ministerio Público (MP) conoce las objeciones en contra de los aspirantes a fiscal general, y han decidido, por mayoría, rechazar los señalamientos sociales contra María Consuelo Porras, actual jefa del MP.

El dato oficial que contabilizó la comisión da cuenta que se recibieron 46 objeciones contra 18 aspirantes, recibiendo la mayor cantidad de ellos Consuelo Porras. Alguna objeción tenía más de un hecho documentado, según lo expuesto durante la sesión de la postuladora.

La jefa del MP recibió 25 señalamientos sociales, exponiéndola como la más rechazada a escala social, por acumular un paquete de objeciones que ponen en duda su honorabilidad para el cargo, cuestiona su título académico como doctora y su desempeño durante dos períodos al frente de la fiscalía.

A pesar de esas advertencias sociales, la fiscal general ha conseguido el apoyo de la mayor parte de comisionados, que han votado en contra de la mayoría de los señalamientos.

No se admitieron señalamientos de los diputados oficialistas, tanto de Raíces como de Movimiento Semilla; tampoco otros presentados por integrantes de organizaciones sociales y uno presentado por el periodista Jose Rubén Zamora, entre otros.

La respaldan

Para que la comisión de postulación pueda admitir un señalamiento se necesitan al menos 10 votos a favor, cantidad que ha sido compleja de alcanzar al momento que se evalúan los señalamientos en contra de Consuelo Porras.

Durante la primera parte de la jornada destacaron cuatro comisionados que no votaron a favor de ningún señalamiento, mientras que el resto de comisionados mostraban no tener un patrón sistemático de voto, según las primeras conclusiones del Movimiento ProJusticia, organización que acompaña el proceso.

Entre esos comisionados se encuentra Claudia Paredes, actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y quien por mandato legal, también preside la comisión de postulación.

Claudia Paredes fue electa presidenta de la CSJ con 10 votos a favor. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

La magistrada es relacionada por mantener una aparente afinidad con grupos políticos cuestionados, destacando una aparente cercanía con el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos, que ella ha negado, indicando tan solo conocerlo por temas profesionales.

El decano de la USAC fue clave en la pasada integración de nómina del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

También se encuentra Henry Arriaga, decano de derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien apoyó a Consuelo Porras en la pasada postuladora a fiscal general; y que ahora en el 2026 integró la postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

José González llegó como decano a pocos meses que comenzara el trabajo de la postuladora. Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

José González, decano de Universidad de Occidente, es otro de los decanos que mostró un bloque rotundo en contra de los señalamientos ciudadanos que recibió la fiscal general.

Sánchez Usera acompaño a su rector cuando fue cuestionado por presuntamente ser pastor y no poder integrar la postuladora del TSE Fotografía: Prensa Libre (Byron Baiza).

Los observadores también observaron el mismo patrón en el decano Enrique Sánchez Usera, de la Universidad Panamericana. Pero tras un primer receso en la sesión, él ha votado a favor de algunas objeciones contra la fiscal general.

Cuestionan honorabilidad

Durante la recepción de objeciones la fiscal general, María Consuelo Porras, recibió 25 señalamientos ciudadanos, que advierten que no es honorable para continuar al frente del MP.

Los ciudadanos que presentaron las objeciones, entre múltiples argumentos, exponen que la aspirante no cumple con un requisito fundamental como el de reconocida honorabilidad.

Pese a acumular 25 objeciones, 20 fueron rechazados y solo cinco fueron admitidos, los que señalan una serie de alarmas que, esperan, la comisión tome en cuenta.

El ciudadano y estudiante universitario, Sergio Morataya, presentó un señalamiento admitido por presunta criminalización por el caso Toma Usac, investigación que señala a estudiantes universitarios y docentes.

La diputada oficialista Andrea Reyes, del ala oficial Raíces, hizo un señalamiento por el aparente plagio de una tesis doctoral, por lo que estima no es idónea para seguir al frente del MP.

Comisión de Postulación admite objeción de la diputada Andrea Reyes en contra de la Fiscal General, María Consuelo Porras. El señalamiento es por aparente plagio en un proyecto de tesis presentado por la jefa del MP en su trayectoria académica. pic.twitter.com/I05Az4RCtS — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 13, 2026

El diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidad (VOS); Autoridades Indígenas; y el exjefe fiscal, Juan Francisco Sandoval, la señalan de litigio malicioso; procurar impunidad; y debilitar casos penales a favor de políticos y operades de justicia.

La ciudadanía solo tuvo tres días para presentar objeciones, pero los aspirantes tendrán cinco días, del 16 al 20 de marzo para que presenten sus pruebas de descargo. Las mismas serán discutidas el martes 24 de marzo.