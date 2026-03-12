Comisión de Postulación registra 54 objeciones contra candidatos a fiscal general; Consuelo Porras acumula 33

La Comisión de Postulación recibió 54 señalamientos contra aspirantes a fiscal general, de los cuales 33 fueron presentados contra la actual jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quien concentra la mayor cantidad de objeciones dentro del proceso de selección, según datos de la organización Guatemala Visible.

Los señalamientos fueron recibidos durante los tres días habilitados para que ciudadanos, organizaciones o instituciones presentaran impedimentos contra los candidatos.

En total, 18 aspirantes registran objeciones. Sin embargo, la mayor parte se concentra en Porras, quien acumula más de la mitad de los señalamientos presentados ante la Comisión de Postulación.

Según los registros del proceso, durante el primer día de recepción se presentaron tres señalamientos, de los cuales dos fueron contra Porras y uno contra Marco Antonio Cortez Sis.

En el segundo día, la Comisión recibió 21 señalamientos contra 13 aspirantes, entre ellos siete contra Porras.

Durante el tercer y último día, se registraron 30 señalamientos contra siete aspirantes, de los cuales 24 fueron dirigidos nuevamente contra la actual fiscal general.

Los cuestionamientos planteados contra Porras incluyen presuntas irregularidades relacionadas con adopciones ilegales, acusaciones sobre su tesis señalada de plagio, despidos de personal dentro del Ministerio Público y el supuesto uso indebido de la Ley contra el Femicidio, entre otros aspectos planteados por distintos sectores.

Las objeciones forman parte del proceso de evaluación que realiza la Comisión de Postulación para determinar la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.

La Comisión tiene previsto reunirse para revisar los señalamientos recibidos y verificar si alguno de los candidatos incumple los requisitos establecidos para continuar en el proceso de selección.

Según el cronograma oficial, posteriormente se abrirá un período para que los aspirantes objetados presenten pruebas de descargo antes de que la Comisión integre la nómina final de candidatos que será enviada al Ejecutivo.

Primer día de recepción de impedimentos

Aspirante Señalamientos María Consuelo Porras Argueta 2 Marco Antonio Cortez Sis 1 Total del día 3

Segundo día de recepción de señalamientos

Aspirante Señalamientos María Consuelo Porras Argueta 7 Henry Alejandro Elías Wilson 3 Paolo Rubén Similox Valiente 1 Abdi Ariel Guerra Guzmán 1 José Manuel Quinto Martínez 1 Carlos Humberto Rivera Carrillo 1 Amílcar Enrique Colindres Hernández 1 Walter Paulino Jiménez Texaj 1 Silvia Lucrecia Villalta Martínez 1 César Isaac Payés Reyes 1 Miguel Estuardo Ávila Vásquez 1 Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos 1 Julio Roberto Saavedra Pinetta 1 Total del día 21

Tercer día de recepción de señalamientos

Aspirante Señalamientos María Consuelo Porras Argueta 24 Hugo Alfredo Bautista del Cid 1 Abdi Ariel Guerra Guzmán 1 Raúl Estuardo López Rodríguez 1 Miguel Estuardo Ávila Vásquez 1 Walter Brenner Vásquez 1 Sully Claudet Merlos Moya 1 Total del día 30

✔ Resumen general

Concepto Cantidad Total de señalamientos 54 Contra María Consuelo Porras 33 Contra otros aspirantes 21

