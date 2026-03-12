Comisión de Postulación registra 54 objeciones contra candidatos a fiscal general; Consuelo Porras acumula 33

La Comisión de Postulación para elegir al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público recibió 54 señalamientos contra aspirantes que participan en el proceso de selección, 33 son en contra de Consuelo Porras.

Ciudadanos presentan tachas contra aspirantes a fiscal general ante la Comisión de Postulación, que analiza los impedimentos dentro del proceso de selección. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La Comisión de Postulación recibió 54 señalamientos contra aspirantes a fiscal general, de los cuales 33 fueron presentados contra la actual jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, quien concentra la mayor cantidad de objeciones dentro del proceso de selección, según datos de la organización Guatemala Visible.

Los señalamientos fueron recibidos durante los tres días habilitados para que ciudadanos, organizaciones o instituciones presentaran impedimentos contra los candidatos.

En total, 18 aspirantes registran objeciones. Sin embargo, la mayor parte se concentra en Porras, quien acumula más de la mitad de los señalamientos presentados ante la Comisión de Postulación.

Según los registros del proceso, durante el primer día de recepción se presentaron tres señalamientos, de los cuales dos fueron contra Porras y uno contra Marco Antonio Cortez Sis.

En el segundo día, la Comisión recibió 21 señalamientos contra 13 aspirantes, entre ellos siete contra Porras.

Durante el tercer y último día, se registraron 30 señalamientos contra siete aspirantes, de los cuales 24 fueron dirigidos nuevamente contra la actual fiscal general.

Los cuestionamientos planteados contra Porras incluyen presuntas irregularidades relacionadas con adopciones ilegales, acusaciones sobre su tesis señalada de plagio, despidos de personal dentro del Ministerio Público y el supuesto uso indebido de la Ley contra el Femicidio, entre otros aspectos planteados por distintos sectores.

Las objeciones forman parte del proceso de evaluación que realiza la Comisión de Postulación para determinar la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes.

La Comisión tiene previsto reunirse para revisar los señalamientos recibidos y verificar si alguno de los candidatos incumple los requisitos establecidos para continuar en el proceso de selección.

Según el cronograma oficial, posteriormente se abrirá un período para que los aspirantes objetados presenten pruebas de descargo antes de que la Comisión integre la nómina final de candidatos que será enviada al Ejecutivo.

Primer día de recepción de impedimentos

AspiranteSeñalamientos
María Consuelo Porras Argueta2
Marco Antonio Cortez Sis1
Total del día3

Segundo día de recepción de señalamientos

AspiranteSeñalamientos
María Consuelo Porras Argueta7
Henry Alejandro Elías Wilson3
Paolo Rubén Similox Valiente1
Abdi Ariel Guerra Guzmán1
José Manuel Quinto Martínez1
Carlos Humberto Rivera Carrillo1
Amílcar Enrique Colindres Hernández1
Walter Paulino Jiménez Texaj1
Silvia Lucrecia Villalta Martínez1
César Isaac Payés Reyes1
Miguel Estuardo Ávila Vásquez1
Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos1
Julio Roberto Saavedra Pinetta1
Total del día21

Tercer día de recepción de señalamientos

AspiranteSeñalamientos
María Consuelo Porras Argueta24
Hugo Alfredo Bautista del Cid1
Abdi Ariel Guerra Guzmán1
Raúl Estuardo López Rodríguez1
Miguel Estuardo Ávila Vásquez1
Walter Brenner Vásquez1
Sully Claudet Merlos Moya1
Total del día30

Resumen general

ConceptoCantidad
Total de señalamientos54
Contra María Consuelo Porras33
Contra otros aspirantes21

