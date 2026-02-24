Organizaciones sociales exigen cambios en el sistema de justicia y alertan sobre riesgos en elecciones de segundo grado

Diversas organizaciones sociales, colectivos indígenas, gremios y ciudadanos publicaron una carta abierta en la que expresan su preocupación por el desarrollo de las elecciones de segundo grado y señalan presuntas maniobras de grupos que, según afirman, buscan mantener el control de la institucionalidad democrática del país.

En el pronunciamiento, los firmantes indican que existen intentos de influir en los procesos de elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, lo que, a su juicio, debilita el Estado de derecho.

El documento reconoce acciones que consideran positivas en algunas instituciones, como la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), así como las gestiones realizadas por cuerpos electorales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para recuperar el Consejo Superior Universitario en el contexto de la elección del nuevo rector.

No obstante, los firmantes enumeran cinco riesgos que, según señalan, podrían afectar el orden constitucional.

Entre ellos mencionan la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad no corrija la integración del Consejo Superior Universitario, lo que podría incidir en la elección del próximo rector de la Usac.

También advierten sobre el riesgo de que personas electas o propuestas para ocupar cargos como la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Ministerio Público, magistraturas del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad no cumplan con criterios de idoneidad.

Otro de los puntos expuestos se refiere al uso de la institucionalidad para, según afirman, criminalizar a personas que han manifestado posturas críticas frente al sistema de justicia. En el documento se menciona la situación de la magistrada electa Astrid Lemus y del magistrado suplente electo Luis Bermejo.

Asimismo, expresan preocupación por posibles acciones encaminadas a judicializar procesos electorales internos de instituciones que no estén alineadas a determinados intereses, lo que —según indican— podría generar tensiones constitucionales.

En el quinto punto, señalan el riesgo de que prevalezcan reglas que favorezcan a determinados grupos.

Finalmente, los firmantes hacen un llamado a la ciudadanía a movilizarse en los territorios y a difundir información en redes sociales y radios comunitarias para exigir que la Comisión de Postulación para fiscal general, la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo y el Congreso actúen, según expresan, en favor de la democracia y la justicia.

La carta fue suscrita por diversas organizaciones sociales y por ciudadanos que respaldan la renovación de las instituciones del sistema de justicia.

Por medio de una carta pública 48 organizaciones y 58 ciudadanos le piden a todos los involucrados votar a favor de la democracia y la justicia en los procesos de renovación del @TSEGuatemala, @CC_Guatemala y @MPguatemala pic.twitter.com/XM2dgXaFEa — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) February 25, 2026

