Comisión de Postulación conoce pruebas de descargo de aspirantes a fiscal general

La Comisión de Postulación avanzó este martes 24 de marzo en el proceso de selección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) al conocer y admitir las pruebas de descargo presentadas por seis aspirantes que habían sido objeto de señalamientos.

Durante la sesión, los comisionados validaron los descargos de Walter Brenner Vásquez, Henry Alejandro Elías Wilson, José Quinto y Carlos Humberto Rivera Carrillo, quienes respondieron a los cuestionamientos en su contra.

En el caso de la actual fiscal general Consuelo Porras, la comisión también admitió las pruebas relacionadas con la primera de cinco impugnaciones. En los señalamientos sobre el supuesto plagio de su tesis doctoral, el decano Luis Ruano, de la Universidad Mariano Gálvez, se abstuvo de votar por alusión a esa casa de estudios.

Como parte del avance del proceso, con 15 votos la comisión aprobó la metodología para entrevistar a los postulantes.

Las entrevistas se efectuarán del lunes 6 al jueves 10 de abril. El primer día serán evaluados 13 aspirantes, mientras que en las siguientes jornadas se entrevistará a 12 por día.

Cada postulante dispondrá de 30 minutos: cinco minutos para exponer su plan de trabajo y tres minutos para responder cada pregunta.

Las jornadas comenzarán a las 9 horas.

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