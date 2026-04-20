Rigidez, formalismo y falta de estándares: por qué solo 9 aspirantes superan la nota mínima para fiscal general

La Comisión Postuladora para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) tiene previsto sesionar este lunes 20 de abril para integrar la nómina de seis candidatos que debe trasladar al presidente de la República.

Dicha comisión busca conformar una lista inicial con 12 aspirantes, de la cual saldrán los seis candidatos.

Sin embargo, aunque fueron evaluadas 48 personas con la tabla de gradación que mide aspectos como la preparación académica, la experiencia profesional y la ética, solo nueve superaron la calificación de 75 puntos, que originalmente fue acordada como la nota mínima para que un aspirante fuera elegible para la nómina.

Ahora deberán decidir si bajan el punteo de esa línea de corte o qué criterio aplicarán.

Consultados acerca del desarrollo del proceso, la forma de calificar o los perfiles postulados, representantes de entidades que han observado este proceso expusieron diferentes factores.

Coincidieron en que si bien se deben cumplir requisitos, el proceso fue formalista y rígido, por lo que se necesitaba mayor profundidad y consistencia en la evaluación y que existen debilidades estructurales en el modelo.

Además, aunque se calificaron 48 aspirantes, había mayores expectativas en cuanto a la idoneidad o calificaciones, y que ahora se debe observar la votación final que será decisiva.

Análisis de fondo

Mónica Marroquín, subdirectora de Guatemala Visible, refirió que esa organización ha observado, no solo en este proceso, sino en otros que se han dado en comisiones de postulación, que con la tabla de gradación a veces únicamente se mide la cantidad de años, pero no se evalúa específicamente la calidad o el fondo, sobre todo en la experiencia y trayectoria de los aspirantes.

Refirió que la entidad ha hecho algunas recomendaciones en el sentido de que se debe tener claridad en varios aspectos, primero sobre las cualidades que se necesitan para el perfil y, con base en eso, evaluar a las personas.

Expuso que han criticado que muchas veces las comisiones de postulación son muy rigurosas en el cumplimiento de la forma o los requisitos formales y, aunque se comprende que hay reglas y criterios previamente establecidos que deben cumplirse, estos no abordan los temas de fondo que son muy importantes y que también deben evaluarse.

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Entre estos se refiere a sopesar la experiencia de la persona y discutirla un poco más. Por ejemplo, primero, tener claro el perfil que se necesita y evaluar cómo ha sido la carrera de esa persona. También se debe observar si ha tenido liderazgo y experiencia en dirigir equipos o alguna institución.

“Hemos dicho siempre que a veces las comisiones de postulación se quedan muy cortas en esa discusión cuando definen el perfil como muy básico y le agregan unas cuantas cualidades más, pero no vemos esta discusión a profundidad”, expresó.

Considera que hay algunas falencias dentro de la misma Ley de Comisiones de Postulación que se han evidenciado desde hace años y se necesitan hacer cambios a estos procedimientos.

Este lunes, luego de definir si bajan la línea de corte o qué procedimiento usarán para completar la lista de 12 aspirantes y de ahí elegir a los nominados, se deberá entrar a las rondas en las que los comisionados deben pronunciarse sobre si la persona es honorable o no, y es aquí donde deben sopesar también los méritos éticos, pero dependerá mucho del juicio y criterio de cada uno al ver trayectoria, tachas y otros factores, explicó Marroquín.

No hay estándares establecidos

Por aparte, Christa Walter, directora ejecutiva del Movimiento Cívico Nacional (MCN), expuso que cada proceso de comisiones de postulación es diferente, a pesar de seguir el mismo modelo, porque a veces se incluyen entrevistas y pruebas psicométricas; otras, solo hacen la tabla de gradación y el perfil que obliga la Ley de Comisiones de Postulación.

Considera que en el actual proceso fue positivo que se hicieran entrevistas a los aspirantes a fiscal general.

Sin embargo, expuso que es necesario reflexionar acerca de este modelo de comisiones de postulación, ya que cada vez que se hace un proceso parece que se empieza de cero, como si se desconocieran las formas de aprobar las herramientas que utilizan para evaluar a los aspirantes, y no hay estándares establecidos.

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Opina que, tanto esta como cualquier otra comisión de postulación, debería tener los estándares más altos y rigurosos para evaluar a los aspirantes, pero que si los mejores profesionales no acuden a estas convocatorias, “los comisionados no pueden sacarse de la manga aspirantes, buenas o malas notas, sino que tienen que trabajar con los expedientes que llegan”.

Respecto de qué se espera del proceso, considera que 75 puntos es lo suficientemente razonable para que sea la línea de corte y, aun con los pocos perfiles que superaron ese punteo, la votación de los comisionados será una jornada larga.

Cree que habrá momentos tensos por disensos entre los comisionados, pero espera que, con los seis perfiles que integren la nómina, el presidente de la República pueda tomar la mejor decisión para el país, no pensando en sus propios intereses o los de su partido político, sino en quién puede ser el perfil más capaz e idóneo para la institución del Ministerio Público, buscando una justicia limpia y no una justicia revanchista.

Discrecionalidad

Aparte, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, comentó que el proceso de postulación de candidatos a fiscal general no ha resultado como se esperaba, ya que había altas expectativas de que participarían más profesionales que ofrecieran garantías de idoneidad, capacidad y honorabilidad para recuperar la institución.

Según explicó, se buscaba que estos perfiles guiaran una transición para dejar atrás prácticas antidemocráticas, evitar el debilitamiento de la carrera fiscal, frenar la persecución penal espuria y la criminalización, y retomar la ruta de modernización, democracia y organización.

“Lamentablemente, no hubo una abundancia de perfiles profesionales que ofrezcan esto y los pocos que se presentaron han sucumbido ante la aplicación amañada de la tabla de gradación”, comentó Ibarra, al agregar que la Comisión de Postulación "ha provocado que se empobrezca la calidad del proceso porque el pleno es responsable de que se haya perdido calidad" al tomar decisiones en materia de calificación con un rigor extremo que afectó a muchos profesionales.

Ibarra refirió que, en cuanto a divulgación y publicidad del proceso de elección del fiscal del MP, la comisión sí fue transparente, a diferencia de otros procesos de postulación que se dieron este año; sin embargo, opinó que no cumplió con las expectativas debido a deficiencias en el diseño y la aplicación de la tabla de gradación.

Consideró que el proceso hubiera avanzado mejor si, al empezar las calificaciones en la comisión, no se hubiesen tomado criterios como computar el ejercicio de la profesión solo a partir del registro de los abogados en la Corte Suprema de Justicia, y no tomar en cuenta la práctica común de contar desde la colegiación profesional obligatoria en el Colegio de Abogados. Aplicando ese criterio se dejó fuera a varios aspirantes, incluido a quien muchos identificaban como posible próximo fiscal general, comentó.

Expuso que se observó que hubo aspirantes que no aportaron suficientes medios de verificación para que les fueran otorgados los puntos; otros que sí los presentaron, pero la comisión decidió no validarlos por considerarlos no idóneos; y un tercer grupo que resultó afectado porque algunos comisionados buscaron descartar deliberadamente medios de verificación para provocarles una nota baja.

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Ahora se debe observar qué criterios aplican en la sesión prevista para este lunes para definir la lista de 12 aspirantes y, de ellos, elegir a los seis nominados, refirió Ibarra.

Sin embargo señaló que la línea de corte carece de sentido, ya que la Ley de Comisiones de Postulación no obliga a votar por los mejor calificados, sino solo a ordenar la lista de aspirantes en forma descendente, del punteo más alto al más bajo.

Los elegibles

Los aspirantes elegibles, según el criterio de la Comisión de Postulación, con base en la línea de corte con el mínimo de 75 puntos, son: