CC conocerá amparo sobre aspirantes a fiscal general después de la fecha para integrar la nómina

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Anabella Morfín, convocó a sus primeras sesiones de Pleno en un momento clave del proceso de elección de fiscal general, en el que distintas acciones legales buscan incidir en la integración de la nómina final.

Entre estas acciones figura un amparo que cuestiona a los aspirantes y que fue programado para conocerse hasta el jueves 23, tres días después de la fecha prevista para que la Comisión de Postulación conforme la lista de seis candidatos, lo que podría impactar directamente en el desarrollo del proceso.

Este movimiento se suma a un contexto marcado por denuncias contra comisionados y recursos legales que, según integrantes de la postuladora, han generado presión sobre las decisiones del proceso.

La secretaria de la comisión, Patricia Gámez, advirtió que las denuncias presentadas por Ricardo Méndez Ruiz contra comisionados constituyen un acto de coacción, al considerar que intentan influir en las decisiones de evaluación y votación.

Además, los amparos pendientes en la Corte de Constitucionalidad podrían incidir en los criterios de evaluación y en la elegibilidad de algunos aspirantes, lo que mantiene en incertidumbre el cierre definitivo del proceso, incluso cuando la comisión ya concluyó la fase de calificación.

Presidenta de la @CC_Guatemala convoca a sus primeras sesiones de Pleno. Anabella Morfín puso el amparo que cuestiona a los aspirantes a fiscal general hasta el jueves, tres días después de la fecha acordada para que la comisión haga la lista de los 6 candidatos a fiscal general. pic.twitter.com/eaGeg2Gzgj — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) April 18, 2026

Acciones legales

Las acciones surgieron en medio del debate sobre si la experiencia como juez debe ser considerada equivalente al ejercicio profesional como abogado, uno de los criterios para aspirar al cargo. Ese punto generó diferencias entre comisionados y ahora se encuentra bajo análisis en la CC.

Además, Méndez Ruiz también promovió un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo, argumentando un posible conflicto de interés en la designación del próximo fiscal general.

Analistas y observadores del proceso advierten que estas acciones, presentadas en medio de la calificación y previo a la votación final pueden generar presión sobre los comisionados y afectar el desarrollo de una de las etapas decisivas del proceso.

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