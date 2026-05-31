Elecciones presidenciales en Colombia: 13 candidatos compiten con casi un tercio de los municipios bajo alerta máxima

Más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, un proceso en el que compiten 13 fórmulas presidenciales y que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad debido a la presencia e influencia de grupos armados ilegales en distintas regiones del país.

La defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió que al menos 80 de 276 municipios se encuentran en nivel máximo de alerta por riesgos asociados a la presión de organizaciones criminales y grupos armados ilegales.

"Hay varios municipios del país, 80 en un nivel máximo de alerta. En total, con los dos primeros niveles máximos de riesgo, tenemos alrededor de 276 municipios", afirmó la funcionaria tras la apertura de los centros de votación.

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Aunque la Defensoría del Pueblo no reveló la lista actualizada de municipios con mayor nivel de riesgo, antecedentes recientes muestran preocupación en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander.

Durante las elecciones legislativas celebradas en marzo, en algunas localidades se reportaron amenazas para exigir certificados electorales, restricciones al transporte de simpatizantes políticos y presencia de grupos armados cerca de los puestos de votación.

Persisten riesgos, pero la jornada avanza sin incidentes graves

Marín explicó que durante la campaña electoral se registraron presiones e intimidaciones que, en algunos casos, llegaron a concretarse. Sin embargo, destacó que hasta las primeras horas de la jornada no se habían reportado alteraciones significativas del orden público.

"Es importante saber que el día de hoy, hasta el momento, no se ha trasladado ninguna mesa de votación por razones de orden público", indicó.

La defensora también llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto con libertad y confianza en las instituciones encargadas del proceso electoral.

Autoridades defienden la transparencia de los comicios

La funcionaria aseguró que la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad responsable de organizar las elecciones, ha mantenido un proceso transparente y sujeto a supervisión internacional.

Según detalló, más de un mil 500 observador electoral participan en la auditoría y monitoreo de los comicios para garantizar la integridad de los resultados.

"La Registraduría ha sido transparente, ha dado toda la información y tiene actualmente una auditoría internacional en curso", señaló.

Una campaña marcada por la violencia política

La campaña presidencial de 2025 estuvo marcada por episodios de alta tensión. Uno de los hechos más impactantes fue el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció en noviembre de 2025 a los 39 años tras permanecer dos meses en cuidados intensivos.

El ataque contra Uribe ocurrió durante un mitin político en Bogotá, cuando el dirigente se dirigía a simpatizantes y recibió varios disparos. El hecho generó preocupación nacional sobre las condiciones de seguridad para los candidatos.

Medios colombianos señalaron que Uribe Turbay era considerado una de las principales figuras de la derecha de cara a las elecciones presidenciales.

🎯 Le apuntaron a la cabeza. A plena luz del día. En un evento público.

Así intentaron asesinar al senador colombiano Miguel Uribe.

El autor: un menor de edad, usado como sicario.

¿Casualidad? No. Esto es lo que pasa cuando el poder se disfraza de “progresismo” pero tolera,… pic.twitter.com/wxWB6MaQVx — 𝑴𝒆𝒍ania🩵 (@melania0880) June 8, 2025

Encuestas mostraban los tres candidatos en contienda

Previo a la jornada electoral, en marzo, una encuesta divulgada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio ubicó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al frente de la intención de voto con un 34.5%.

En segundo lugar, aparecía Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 22.2%, seguida por Abelardo de la Espriella con 15.4%.

El estudio también reflejaba un 6.5% de voto en blanco y un 8% de ciudadanos que aún no definían su preferencia electoral.