Candidatos colombianos retroceden mientras la violencia sacude las elecciones del 2026

Los candidatos ya se mantienen mayormente al margen de la campaña electoral en medio de una ola de ataques que culminó con la masacre de los guardaespaldas de un senador, el secuestro de otro senador y el primer asesinato de un candidato presidencial colombiano en más de tres décadas. Las milicias atribuidas al derramamiento de sangre están en su nivel más fuerte en años tras el fracaso de las conversaciones de paz y el mayor auge de la cocaína de la historia. Algunas zonas rurales son ahora áreas prohibidas para los políticos. “Antes caminaba, hacía viajes, pero ahora no puedo hacer nada de eso”, dijo Paloma Valencia, candidata presidencial del partido conservador Centro Democrático.

“Vemos a muchos de nuestros compatriotas amenazados en muchas partes del país, así que la política se vuelve muy difícil”. Cuando otro candidato destacado visitó recientemente las oficinas de Bloomberg en Bogotá, un guardaespaldas bajó las persianas para frustrar a posibles francotiradores. El empeoramiento de la seguridad ha contribuido a una caída en la inversión de capital, ya que los extorsionadores se centran en sectores como el transporte de mercancías, la energía y la agroindustria, que deben operar en zonas remotas. Fuera de la pandemia, la inversión como porcentaje de la economía ha caído a niveles no vistos desde la década de 1970.

El Consejo Nacional Empresarial de Colombia advirtió de que los disturbios relacionados con las elecciones podrían perturbar aún más el entorno empresarial y aumentar los costos para las empresas este año. Ante el estallido de violencia previamente a las elecciones al Congreso en marzo y a la Presidencia en mayo, las encuestas muestran a dos candidatos con políticas de seguridad radicalmente diferentes que encabezan la contienda. Se trata de Iván Cepeda, uno de los artífices del plan Paz Total del mandatario Gustavo Petro para negociar con organizaciones criminales, y Abelardo de la Espriella, un político de línea dura en materia de seguridad que se comprometió a detener las conversaciones con dichos grupos y a "neutralizar" a cualquiera que no se rindiera.

Existe un alto riesgo de más caos en las próximas semanas. Petro prometió una postura más agresiva contra las bandas criminales luego de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero último, y acordó perseguir a los líderes de milicias buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas. Uno de ellos es conocido como Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo, el mayor cartel de cocaína de Colombia. El grupo rompió las negociaciones de paz al día siguiente, al acusar al Gobierno de mala fe.

El Clan del Golfo y el grupo guerrillero conocido como ELN podrían tomar represalias ante cualquier ataque a sus líderes, imponiendo un toque de queda en su territorio, prohibiendo la circulación de vehículos y manteniendo a la gente confinada en sus hogares, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, organización con sede en Bogotá que monitorea el conflicto colombiano. Esto imposibilitaría la campaña en esas regiones, afirmó. Ya casi se ha duplicado el número de municipios en “riesgo extremo” de violencia desde las elecciones de hace cuatro años, según datos compilados por la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE), un organismo de control independiente. Las guerrillas colombianas lucharon en su día por una revolución al estilo cubano.

Pero las nuevas facciones se preocupan principalmente por proteger sus negocios ilegales, según Iris Marín Ortiz, la defensora del Pueblo para los Derechos Humanos. Los grupos armados pueden vetar candidatos en las zonas que controlan, prohibir la mención de ciertos temas y presionar a la gente para que vote por un candidato específico o se abstenga, explicó. “No les interesa tanto si el candidato es de derecha o de izquierda, sino si será un obstáculo para su control del territorio y de la población”, dijo Marín Ortiz en una entrevista. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe el año pasado por un sicario adolescente hizo retroceder al país décadas, a una época en la que el Estado era muy débil e incapaz de contrarrestar las amenazas de los carteles de la cocaína, dijo Juan Manuel Galán, candidato presidencial del partido Nuevo Liberal.

El propio padre de Galán era el favorito para ganar la presidencia cuando fue asesinado a tiros por el Cartel de Medellín de Pablo Escobar en 1989. Él cree que los grupos de hoy son incluso más poderosos y peligrosos que Escobar. “Estos grupos se han envalentonado y se están volviendo cada vez más agresivos en sus acciones”, dijo Galán en una entrevista.

La campaña electoral en la que el padre de Galán fue asesinado fue una de las más violentas de la historia mundial, con escuadrones de la muerte que atacaban a líderes de izquierda y carteles de la cocaína que buscaban eliminar a candidatos que apoyaban la extradición a Estados Unidos.

Otros dos aspirantes presidenciales fueron asesinados al año siguiente, mientras que más de cien personas murieron cuando un avión comercial fue derribado por una bomba destinada a matar a César Gaviria, el eventual ganador. A pesar de ello, la democracia colombiana ha sobrevivido a décadas de violencia de los cárteles y de conflicto civil, incluso mientras las dictaduras militares controlaban gran parte de América Latina entre 1970 y 1980. La búsqueda de paz de Petro mediante negociaciones con militantes no ha logrado desmovilizaciones significativas. En cambio, aprovecharon la relativa falta de presión militar para enriquecerse con la cocaína, la extorsión y la minería ilegal de oro.

Actualmente, se llevan a cabo conversaciones con ocho de estos grupos, aunque algunas de las facciones más peligrosas no participan en las negociaciones. Entre ellos se encuentran los miles de combatientes dirigidos por el caudillo conocido como Iván Mordisco, quien reside en la periferia de la Amazonía, en el sur de Colombia. Mordisco, otro de los traficantes buscados por Trump, ha amenazado el proceso electoral en respuesta a la escalada de la presión militar contra su grupo. El partido Centro Democrático publicó una foto de una pancarta en la carretera que supuestamente era de una filial de Mordisco, que prohibía a sus líderes ingresar en su territorio, incluida Valencia, la candidata presidencial.

Los conductores y guardaespaldas de políticos son comunes en los barrios ricos de Bogotá, y a menudo se hacen impopulares bloqueando el tráfico mientras sus protegidos toman un café o se cortan el pelo. Sin embargo, su utilidad es limitada en regiones donde el Estado apenas tiene presencia y donde las bandas criminales mandan. Proteger a los principales candidatos presidenciales ya es bastante difícil, pero los riesgos son aún mayores para los más de tres mil aspirantes al Congreso. Es prácticamente imposible proteger adecuadamente a todos los políticos en las regiones dominadas por grupos armados ilegales, según Alejandra Barrios, jefa de la MOE.

Debido a esto, el país está atravesado por “fronteras invisibles” que los candidatos no pueden cruzar con seguridad, dijo. En algunas regiones, el control de los grupos armados es tan fuerte que resulta extremadamente arriesgado hacer campaña sin su permiso. En el bastión del ELN en la provincia de Arauca, fronteriza con Venezuela, hombres armados abrieron fuego este mes contra vehículos del senador Jairo Castellanos, matando a dos guardaespaldas y secuestrando brevemente a otros tres miembros de su equipo. Castellanos, quien no estuvo presente durante el ataque, afirmó que uno de sus vehículos recibió más de 400 impactos de bala.

El ELN emitió un comunicado en el que da a entender que sus combatientes reaccionaron porque el conductor se negó a detenerse y dijo que las campañas políticas deben respetar sus puestos de control.