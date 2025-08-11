Fallece Miguel Uribe Turbay, presidenciable colombiano, dos meses después de un atentado

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay , quien fue atacado a balazos en junio durante un acto público , falleció a los 39 años después de pasar dos meses en cuidados intensivos, informó su esposa la madrugada del lunes.

El homicidio de Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales del 2026, reabre heridas en un país marcado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El legislador de oposición murió a la 1.56 horas locales (6.56 GMT), luego de sufrir una nueva hemorragia cerebral el sábado, según la clínica donde estaba internado.

A mediados de julio, Uribe presentó signos de mejoría y, tras varias cirugías e intervenciones, había iniciado un proceso de neurorehabilitación.

“Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram, en un mensaje acompañado de una fotografía de la pareja. “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.

Uribe fue baleado el 7 de junio durante un mitin en un barrio popular de Bogotá. Un menor de 15 años le disparó tres veces, dos de ellas en la cabeza, sin que se conozcan los motivos.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque, incluido el pistolero, y señalan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posible autora intelectual.

Uribe deja un hijo pequeño y tres hijas adolescentes de su esposa, a quienes consideraba como propias.

Disidencias en la mira

“Hoy es un día triste para el país”, dijo la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en un mensaje en la red social X.

“La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto y con diálogo”, agregó la política, sobreviviente de un atentado con granadas y fusiles en 2019.

La vida de Miguel Uribe estuvo marcada por la violencia del conflicto armado colombiano. Su madre, la periodista Diana Turbay, murió en 1991 durante un operativo de rescate, tras haber permanecido secuestrada por orden de Pablo Escobar. El capo del narcotráfico ordenó su rapto como parte de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, exigió este lunes en X “justicia para los responsables” de la muerte de Uribe.

Miguel tenía cuatro años cuando quedó huérfano junto a su hermana mayor, María Carolina. Su abuelo, Julio César Turbay, fue presidente de Colombia entre 1978 y 1982.

“Mataron la esperanza”

Entre los detenidos por la muerte de Miguel Uribe están el menor que disparó y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como supuesto coordinador logístico del ataque.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, escribió en X el expresidente Álvaro Uribe, en prisión domiciliaria desde comienzos de agosto, tras ser condenado por soborno a testigos.

La semana pasada, el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, afirmó que “muy seguramente la Segunda Marquetalia”, una disidencia guerrillera fundada por Iván Márquez, está detrás de la planificación del ataque.

Las autoridades sospechan que Márquez y quien fuera su segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque estas versiones no han sido confirmadas.