Excanciller colombiano buscó apoyo del gobierno de Trump para sacar a Petro del poder, informa diario español

El diario El País informó este 29 de junio que el excanciller colombiano Álvaro Leyva presuntamente intentó contactar a funcionarios del gobierno de Donald Trump para sacar del poder al presidente Gustavo Petro, según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca a los que tuvo acceso el medio.

Aparentemente, Leyva se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores de la administración Trump para buscar apoyo en un plan contra Petro. Leyva fue el primer canciller del gobierno de Petro.

Según los supuestos audios, Leyva intentó acercarse al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a través del congresista Mario Díaz-Balart, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” y provocar la salida de Petro de la Presidencia de Colombia.

La Casa Blanca, según las fuentes a las que tuvo acceso El País, no consideró la propuesta.

El periódico reporta que una persona, sin revelar su identidad, asegura que el plan de Leyva era que la vicepresidenta Francia Márquez asumiera el cargo de Petro. Además, afirma que el exministro de Exteriores dijo que Petro era un hombre errático, con problemas de drogadicción.

El supuesto papel de la vicepresidenta Francia Márquez se destaca por Leyva en otros audios, en los que habla de las críticas que la funcionaria expresó en un consejo de ministros contra la actual canciller, Laura Sarabia, y otras personas cercanas a Petro. Ese hecho provocó una crisis en el Gobierno, y Leyva sugiere que todo fue idea suya.

Desde aquella reunión ministerial, que tuvo lugar el 4 de febrero, Petro retiró a Márquez del Ministerio de Igualdad y su relación no volvió a ser la misma, hasta el punto de que la vicepresidenta tiene actualmente poca o ninguna relevancia en el Gobierno, lo que coincide con la versión del diario, según la cual el presidente “le pidió explicaciones” por su supuesta alianza con Leyva.

El País señala que el exfuncionario no ha respondido a las preguntas sobre el asunto.

El diario también tuvo acceso a grabaciones de audio en las que Leyva, en conversación con una persona no identificada, se refiere a la crisis de seguridad y violencia en el país, así como al clima que se vive a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. En ese contexto, sugiere un “gran acuerdo nacional” en el que incluso participen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales.

También menciona brevemente la posibilidad de buscar el apoyo de políticos como el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, quien resultó gravemente herido en un atentado el 7 de junio.

Supuesto golpe blando contra Petro

“Hay que sacar a ese tipo (Petro). Ese tipo presidiendo las elecciones (...) es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tienen que estar el ELN, los del Clan del Golfo (...) Yo he hablado con los gremios más importantes (...) Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”, afirma Leyva.

Petro, quien suele referirse a un “golpe blando” en su contra, se enteró hace varias semanas de la presunta conspiración de Leyva. Incluso, en un discurso pronunciado el 6 de mayo en Bogotá, acusó a Díaz-Balart de estar involucrado en reuniones para desalojarlo del poder.

“Quién dirige la reunión no es un colombiano, es el senador (sic) de los Estados Unidos Díaz-Balart, de extrema derecha (...) Él es el jefe y lo que buscan es usar al Congreso (colombiano) para tumbar al presidente y si eso llegase a pasar debe estallar la revolución colombiana, porque es un infundio de los nazis en Estados Unidos. ¡Y no renuncio!”, dijo Petro en esa ocasión.

Según El País, Leyva, de 82 años, afirma en otra grabación que se reunió en Estados Unidos “con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart”, pero no da detalles del resultado de esa reunión.

Reacciones en la política colombiana

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, aseguró que “esto no es solo un ataque contra Petro, es un atentado contra la democracia misma”.

“Ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leyva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad”, escribió en X la canciller.

Ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leyva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad.



Esto no es solo un ataque contra @petrogustavo, es un atentado contra la democracia misma. El mandato del… — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 29, 2025

Agregó: “El mandato del presidente debe ser respetado y defendido por todos y todas”.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que las conductas del excanciller son graves: “son delitos contra la democracia y constituyen traición a la patria”.

“Y en estos episodios ha quedado desnudada su poca condición humana”, agregó Sanguino en X sobre Leyva.

Por su parte, la periodista y aspirante presidencial Vicky Dávila —férrea crítica del gobierno de Petro y mencionada en el artículo de El País como supuesta “interlocutora válida” para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos— se deslindó del caso.

No tengo nada que ver con estas ideas del Ex Canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado.



No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta “interlocutora válida”, en su… pic.twitter.com/9kuFsKARaJ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 29, 2025

“No tengo nada que ver con estas ideas del excanciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado”, escribió Dávila en X.

El exsenador Humberto de la Calle, exvicepresidente en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), exnegociador de paz y figura clave durante años del Partido Liberal, coincidió en que las acusaciones contra Leyva son “muy graves” y “hay que rechazarlas”.

“Una cosa es la crítica y otra la conspiración. El periodo de Gustavo Petro es intocable”, sentenció el político.

Nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leyva aclare.



Lo mismo frente a nuestra compatriota y candidata… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 29, 2025

Salida de Leyva del gobierno de Petro

Leyva ha estado en el centro de una polémica desde comienzos de 2024, cuando dejó la Cancillería al ser suspendido por la Procuraduría (Ministerio Público), debido a problemas con un contrato para la emisión de pasaportes.

A eso le siguió la publicación de varias cartas públicas que hablan de la supuesta adicción de Petro a las drogas, revelaciones que, según El País, el veterano político consideraba que serían el primer paso para sacarlo de la Presidencia.