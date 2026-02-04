¿Nuevo pacto entre Trump y Petro? Esto discutieron en la Casa Blanca sobre el narcotráfico

El encuentro entre el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente estadounidense Donald Trump, en la Casa Blanca, parece haber dejado un balance positivo para los intereses de ambos países, principalmente porque llegaron a la reunión tras meses de amenazas mutuas, aunque ahora acordaron dejarlo atrás y pasar la página.

Este fue el primer encuentro entre ambos presidentes tras el regreso del republicano al poder, y ocurrió en un contexto de fuertes tensiones bilaterales, especialmente porque, a principios de enero, Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico en Sudamérica, por lo que decidió retirarle el visado estadounidense.

Sin embargo, frente a estas acusaciones, Petro y su equipo viajaron a Washington D. C. para presentarle a Trump los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas, con el objetivo de convencer al presidente estadounidense de que el país sudamericano sigue siendo un aliado clave en esta cuestión, como lo ha sido en los últimos años.

Ante esta situación, aunque no hubo declaraciones conjuntas a la prensa y la recepción al presidente colombiano fue discreta, Petro y Trump acordaron explorar “caminos comunes” en la lucha contra el narcotráfico y expresaron su deseo de dejar atrás todas las recriminaciones ante los cambios en la región, como los ocurridos en Venezuela.

De líder del narcotráfico a recibirlo en la Casa Blanca

En un intento por limar asperezas entre los gobernantes de dos países que han sido aliados durante casi tres décadas, el encuentro entre Trump y Petro se desarrolló a puerta cerrada. No obstante, tras la cita con el estadounidense, el mandatario colombiano dio algunos detalles sobre los temas abordados, entre ellos, la lucha antidrogas.

Sobre la lucha contra las drogas, el colombiano llegó a la Casa Blanca con un documento bajo el brazo: El informe del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, que cuestiona la metodología de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, la cual terminó por brindar a EE. UU. el argumento para la descertificación de Colombia.

“El presidente de Colombia arribó en una posición que buscaba evitar una escalada con costos militares, territoriales, económicos y electorales”, agregó Trump sobre el texto que presuntamente refleja un cambio en el territorio colombiano, donde, según Gustavo Petro, se ha endurecido la guerra contra las drogas y los métodos son más eficaces.

Dadas las circunstancias, el canal de televisión abierta en Colombia, Caracol, asegura que la fotografía de Donald Trump y Gustavo Petro sonrientes “alivia, aunque no garantiza”, debido a que, a lo largo de su historia, el presidente de los Estados Unidos ha aprendido a elegir cuándo escalar y cuándo esperar, a diferencia del colombiano.

La lucha antidrogas

En seguridad y lucha contra el narcotráfico, Petro se mostró firme frente a las acciones conjuntas: “Hay que colocar el Ejército de Colombia y de Venezuela de tal manera que, quienes, arrodillados al narcotráfico, sean derrotados”, resaltó el colombiano, quien considera que la erradicación será exitosa con la participación activa de las comunidades.

“Se trata de erradicar, arrancar de raíz, y la única manera en que eso se puede producir es que el campesino la arranque”, indicó Petro, por lo que, de esta manera, parece que el presidente colombiano le declaró la guerra al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización guerrillera insurgente que actúa en Colombia y en Venezuela.