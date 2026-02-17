¿Operativo militar en Cuba? Qué “acuerdo” habría llegado Marco Rubio sobre la isla, según Trump

El pasado 16 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su secretario de Estado, Marco Rubio, sostenía conversaciones con Cuba acerca de un supuesto “acuerdo” sobre la isla, que recientemente ha enfrentado una crisis energética.

No obstante, el mandatario estadounidense recalcó que no consideraba “necesaria” una intervención militar en la isla, similar a lo ocurrido en Venezuela el pasado 3 de enero, hecho que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es… realmente una amenaza humanitaria”, dijo Trump a los periodistas dentro del Air Force One.

Trump, además, calificó a Cuba como “una nación fallida” y lamentó la escasez de combustible en la isla, que ha impedido que los aviones despeguen de los distintos aeropuertos.

“Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por las autoridades cubanas; los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, pero estamos hablando con Cuba”, señaló Trump.

Trump: Cuba and us are talking. In the meantime, there's an embargo. There's no oil. There's no money. There's no anything.



Reporter: If a deal isn't made, would you consider an operation like the one in Venezuela?



Trump: I don't want to answer that. pic.twitter.com/9bVhDtfqWV — Acyn (@Acyn) February 17, 2026

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llevar a cabo una intervención militar similar a la de Venezuela, Trump se limitó a no responder.

Sin embargo, opinó que, en caso de suceder, no sería “una operación muy dura”, aunque, por ahora, no la consideraba “necesaria”.

🚨| El presidente Trump está a punto de dar un GRAN acuerdo con Cuba. “Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Tenemos muchos cubanoamericanos maravillosos, y estarán muy contentos cuando puedan regresar y saludar a sus familiares. 🔥” pic.twitter.com/qwGfdzGsmx — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 17, 2026

También defendió las sanciones que EE. UU. ha impuesto a los países que suministran petróleo a La Habana.

“Que no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada”, reiteró Trump.

