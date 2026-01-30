Cómo le afecta a México los aranceles de EE. UU. a países que apoyen a Cuba con petróleo

Este 30 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a los países que ayuden a Cuba con el suministro de petróleo podría provocar una “crisis humanitaria de gran alcance”.

La respuesta de Sheinbaum se dio luego de que, el 29 de enero, Donald Trump —presidente de EE. UU.— firmó una orden ejecutiva en la que amenaza con imponer tributos a los países que vendan petróleo a Cuba. Además, aseguró que esta medida es “necesaria para la seguridad nacional”.

“La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Además, la mandataria informó que ordenó a su secretario de Relaciones Exteriores establecer contacto con el Departamento de Estado de EE. UU. para “conocer con precisión los alcances del decreto” de Trump.

“Tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas”, aclaró Sheinbaum.

Los envíos de petróleo mexicano a Cuba ocurren en momentos en que la isla atraviesa una profunda crisis energética, agudizada por la suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

A falta de cifras oficiales, diversos cálculos independientes estiman que Cuba necesita actualmente unos 110 mil barriles de petróleo al día.

De ellos, poco más de 40 mil diarios se obtienen de pozos en la costa norte de la isla. Cuba debe importar los restantes 70 mil; sin embargo, la falta de divisas impide alcanzar esa cifra, lo que provoca apagones y escasez de combustible.

A finales del 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo a Cuba, tras el colapso de las exportaciones venezolanas.

