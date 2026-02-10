Por qué más de 300 médicos cubanos saldrán de Guatemala y cuál es el plan del ministerio de Salud para cubrir las plazas

El Gobierno de Guatemala confirmó que no renovará progresivamente el acuerdo que permite la contratación de médicos cubanos, a partir de enero de 2026.

El Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud entre Guatemala y Cuba, que permite la contratación de médicos y personal sanitario cubano, ya no será renovado conforme vayan venciendo las licencias a partir de enero de 2026, confirmaron autoridades.

La información se conoció inicialmente por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), que indicó que el proceso se realizó a través de los canales oficiales, sin detallar públicamente las razones de la decisión.

El último acuerdo fue firmado en 2024 y mantiene su vigencia formal hasta 2027, aunque sin nuevas renovaciones de las misiones médicas.

LECTURAS RELACIONADAS Guatemala pondrá fin de forma progresiva al convenio de brigadas médicas cubanas, confirma la Cancillería

Es importante recordar que, a mediados de 2025, el Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, impuso restricciones de visado a funcionarios centroamericanos y a sus familiares por su vínculo con las misiones médicas cubanas, señaladas por Estados Unidos de someter a médicos a trabajo forzado y explotación laboral. Según la justificación oficial, la medida busca rendir cuentas, apoyar al pueblo cubano y reafirmar el compromiso con los derechos humanos y laborales.

Salud explica las razones de la decisión

Consultado por Prensa Libre, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) explicó que la medida responde a un análisis técnico enfocado en fortalecer la sostenibilidad del recurso humano nacional y consolidar las capacidades propias del sistema público de salud.

“El Ministerio reitera su compromiso de garantizar servicios de salud continuos, oportunos y de calidad para toda la población, mediante una gestión responsable y planificada del talento humano”, indicó el MSPAS.

Cantidad de médicos cubanos en el país

Datos compartidos por el Ministerio de Salud, detallan que la Brigada Médica Cubana está integrada por 412 colaboradores, incluidos 333 médicos, distribuidos en 11 tipos de establecimientos de la red pública de salud de Guatemala.

De ese total, 62 médicos laboran en hospitales, 49 en especialidades clínicas y quirúrgicas estratégicas; 20 en Centros de Atención Integral Materno Infantil (Caimi); y 224 en el primer nivel de atención, asignados a Centros de Atención Permanente (CAP), centros y puestos de salud en distintos departamentos del país.

LECTURAS RELACIONADAS El economista de Harvard nacido en Cuba que está detrás de la ofensiva migratoria de Trump

Transición durante 2026

El MSPAS explica que la salida de los brigadistas cubanos iniciará de forma gradual a partir del año 2026, conforme vaya finalizando cada misión individual y se cumplan los procesos administrativos correspondientes. La intención, según la cartera, es que la transición se lleve a cabo de manera ordenada y sin afectar la atención a los pacientes.

Aunque el Acuerdo Subsidiario de Cooperación en Materia de Salud Pública entre Guatemala y Cuba se mantendrá vigente, las autoridades aclararon que no se renovarán las misiones de los brigadistas cuyo período de servicio concluya, conforme al calendario previamente establecido entre ambas partes.

Cómo se cubrirán las plazas vacantes

Para enfrentar la salida gradual del personal cubano, el MSPAS ha informado a este medio de la implementación de un plan de sustitución escalonado, con el que se busca garantizar la continuidad de la atención en todos los niveles del sistema de salud.

Dicho plan contempla, entre otros detalles:

Contratación de personal médico nacional

Fortalecimiento de incentivos para plazas de difícil acceso

Redistribución estratégica del recurso humano