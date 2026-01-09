El economista de Harvard nacido en Cuba que está detrás de la ofensiva migratoria de Trump

Stephen Miller ha sido la cara pública de la campaña sin precedentes de represión migratoria y deportación de la administración Trump, pero un economista de la Universidad de Harvard nacido en Cuba que prefiere un perfil más bajo proporcionó las bases intelectuales de los cambios radicales de política del presidente Donald Trump hasta que dejó la Casa Blanca el viernes. En las décadas de 1980 y 1990, George Borjas fue pionero en el campo de la economía de la inmigración. En artículos trascendentales, sus investigaciones describieron las desventajas de la inmigración, incluyendo sus hallazgos, frecuentemente citados, aunque muy controvertidos, de que la llegada de inmigrantes poco cualificados perjudica a los trabajadores estadounidenses que compiten por empleos, especialmente a las personas de bajos recursos y a los afroamericanos.

Más recientemente, su investigación ha encontrado nueva atención y urgencia en el segundo mandato del presidente Donald Trump: Borjas, de 75 años, trabajó como economista destacado en el Consejo de Asesores Económicos, un puesto del que renunció la semana pasada. Borjas es un inmigrante y refugiado que escapó de Cuba hacia los Estados Unidos en 1962 y luego obtuvo la ciudadanía, un punto de tensión al que ha hecho referencia en sus escritos. “No solo comprendo profundamente el deseo del inmigrante de construir una vida mejor, sino que también soy la prueba viviente de que la política migratoria puede beneficiar enormemente a algunas personas”, escribió en un artículo de opinión de 2017 para The New York Times.

“Pero también soy economista y soy muy consciente de las muchas desventajas que conlleva. Inevitablemente, la inmigración no mejora el bienestar de todos”. Una de las contribuciones directas de Borjas a la administración Trump el año pasado fue su extensa labor tras bambalinas en la reforma del sistema de visas H-1B para trabajadores altamente cualificados, que añadió una tarifa de US$100 mil, según tres personas familiarizadas con su trabajo y un funcionario de la Casa Blanca, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a compartir deliberaciones internas. Borjas había escrito previamente sobre los abusos bien documentados de ese programa a lo largo de los años.

El funcionario de la Casa Blanca dijo que Borjas estaba entre los muchos miembros de la administración Trump involucrados en el rediseño del programa de visas H-1B y confirmó que Borjas brindó apoyo intelectual para otras iniciativas de inmigración de Trump el año pasado. Borjas se negó a hacer comentarios extensos para este artículo. Sin embargo, confirmó a The Washington Post que el viernes era su último día en el trabajo, que siempre había tenido la intención de que fuera temporal, y afirmó que el viaje de Massachusetts a Washington "era simplemente demasiado".

Varios colegas de Borjas declararon a The Post que creen que fue el economista más citado de la administración Trump el año pasado. Su currículum incluye un prestigioso premio internacional de economía, media docena de libros, unos 170 artículos publicados y más de 73 mil citas en Google Académico, lo que ha influenciado miles de estudios sobre inmigración. “Probablemente sea el académico más citado en el tema de la inmigración. Fue fundamental en el campo de la economía de la inmigración”, afirmó Alex Nowrasteh, vicepresidente sénior de políticas del Instituto Cato, de tendencia libertaria, y defensor de la inmigración legal. “El campo ha trascendido sus métodos y ha adoptado una dirección y una postura diferentes.

Pero políticamente, sus ideas nunca han sido tan populares. Su prestigio entre los legisladores, los políticos y el público es probablemente mayor que nunca”. Esto se debe en parte a que pocos economistas comparten la opinión de Borjas de que los perjuicios de la inmigración superan a los beneficios. El consenso entre los economistas ha sido durante mucho tiempo que la inmigración tiene un impacto neto positivo en la economía y la sociedad, con bajos costos para los trabajadores estadounidenses. “George siempre ha sido una minoría entre los economistas”, afirmó Daniel Hamermesh, profesor emérito de economía de la Universidad de Texas en Austin y amigo cercano de Borjas durante tres décadas.

“Sin embargo, su trabajo científico, en particular dos artículos que publicó en la década de 1980, es probablemente el más influyente de todos los artículos publicados por economistas sobre inmigración”. La influencia de Borjas en Trump se remonta a su discurso de aceptación de la nominación presidencial republicana en 2016, en el que, según el economista, Trump citó su investigación para explicar una propuesta para restringir la inmigración y construir un muro fronterizo. Semanas después, con dos días de antelación, Trump convocó a Borjas a una reunión con Stephen Miller y Stephen K. Bannon en la Torre Trump de Manhattan para que le ayudaran a elaborar la estrategia de su campaña sobre inmigración, escribieron los periodistas del The New York Times Julie Hirschfeld Davis y Michael D. Shear en su libro de 2019, Border Wars.

Miller también se ha basado en la investigación de Borjas, que se remonta a una década. En una acalorada rueda de prensa en 2017, Miller mencionó las conclusiones de Borjas de que los trabajadores nacidos en Estados Unidos recibían salarios más bajos debido a la llegada de inmigrantes cubanos durante el éxodo del Mariel. Durante el primer mandato de Trump, Borjas también estuvo en conversaciones para unirse al Consejo de Asesores Económicos, aunque esto nunca se materializó, según personas familiarizadas con el asunto. El año pasado, Borjas asumió un puesto de perfil bajo en la Casa Blanca como economista sénior del CEA.

Nacido en Cuba en 1950, Borjas aún era conocido como "Jorge" cuando el gobierno de Castro confiscó una pequeña fábrica de vaqueros para caballeros, propiedad de su familia, y cerró su escuela privada. De joven, Borjas tocaba la batería para funcionarios del Partido Comunista. "Mi sistema nervioso nunca se ha recuperado del todo del impacto de pasar de mi clase introductoria de álgebra a aprender sobre Marx, Lenin y la Revolución Cubana", escribió Borjas en su libro de 2016 Queríamos trabajadores. "Soy conservador", declaró al American Conservative en una entrevista de 2017. "Muy conservador. Habiendo crecido en Cuba, es imposible no serlo".

A los 12 años, huyó con su madre a Miami, gracias a una política de la era Kennedy que acogía a los cubanos. Ella encontró trabajo en una fábrica textil y luego se mudaron a Hoboken, Nueva Jersey, siguiendo a su familia. Borjas cambió su nombre a George, se nacionalizó y se enamoró de los Beatles. “He sido fan de los Beatles toda la vida”, escribió Borjas en We Wanted Workers. “Pero está claro que la afirmación de [John] Lennon sobre lo fácil que sería imaginar la vida en su utopía sin fronteras estaba completamente equivocada”, añadió Borjas, refiriéndose a la canción Imagine.

Borjas asistió a St. Peter's College, un pequeño colegio jesuita en Jersey City. "En realidad, la única universidad que me dio dinero", dijo en un podcast del 2024 con un economista de la Universidad de Princeton. Allí se inclinó por la economía, obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia y, a finales de la década de 1970, se trasladó a la Universidad de California en Santa Bárbara, donde se convirtió en uno de los pocos economistas que estudiaban a fondo la inmigración en una época en la que millones de mexicanos llegaban a California en busca de trabajo. "En el sur de California, se podía ver cómo el lugar cambiaba, casi de la noche a la mañana", dijo Borjas en el podcast. "Eso fue lo que realmente me impactó".

Soy conservador, muy conservador. Habiendo crecido en Cuba, es imposible no serlo.

Borjas asesoró al gobernador de California, Pete Wilson (republicano), durante su campaña de reelección en 1994, cuando este promovió la aprobación de la Proposición 187, destinada a impedir que los inmigrantes indocumentados accedieran a servicios gubernamentales, como la atención médica y las escuelas públicas. (La iniciativa electoral fue finalmente declarada inconstitucional). Años después, Borjas impartió una clase sobre inmigración junto a la piscina a Arnold Schwarzenegger en la casa del actor en Brentwood, California, durante su campaña para gobernador, según contó Borjas en el podcast.

La influencia de Borjas también se extendió a Washington. Aunque rechazó una oferta para trabajar en la Casa Blanca de George W. Bush, según la entrevista de American Conservative, se convirtió en el economista de referencia del senador republicano por Alabama Jeff Sessions, quien citaba con frecuencia los estudios de Borjas y fue fiscal general de Trump durante su primer mandato. Si bien el trabajo de Borjas argumentó la justificación económica para una aplicación más estricta de la ley migratoria, no está claro si Borjas influyó en el diseño de las medidas de deportación de Trump.

Pero en noviembre del 2024, antes de llegar a la Casa Blanca, Borjas lamentó la última ola de migración masiva a Estados Unidos bajo la presidencia de Joe Biden, y declaró en el mismo podcast que le parecía "muy deprimente". Añadió: "Es muy difícil hablar sobre qué tipo de política migratoria deberíamos tener y qué es lo mejor para nosotros, si la frontera está prácticamente abierta". El Post no pudo confirmar en qué parte de la reciente reforma de la visa H-1B trabajó Borjas. Cuando el plan se implementó en septiembre, los cambios provocaron confusión y caos generalizados, desde Silicon Valley hasta la India. La tarifa de US$100 mil provocó demandas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de 20 estados, incluyendo California y Nueva York, y creó una división entre los republicanos proempresariales y los conservadores MAGA.

A pesar de su pesimismo generalizado sobre la inmigración, Borjas ha sostenido durante mucho tiempo que cierta inmigración puede beneficiar a Estados Unidos, señalando en sus libros y artículos que los inmigrantes más cualificados pueden impulsar la economía estadounidense con efectos indirectos sobre los trabajadores autóctonos. Su investigación también ha descubierto que la inmigración genera una transferencia de riqueza de los trabajadores autóctonos a las empresas, lo que proporciona un pequeño impulso neto a la economía en general. Algunos de los pares de Borjas dijeron a The Post que se sorprendieron al enterarse de su contribución a los cambios en la visa H-1B, dado su trabajo académico que destaca los beneficios de la inmigración más calificada.

Sin embargo, en los últimos años, Borjas ha respaldado la idea de tarifas más elevadas para evitar que las empresas reemplacen a los trabajadores estadounidenses con inmigrantes, y dijo al American Conservative que los defensores corporativos del H-1B "deberían asumir parte del costo". Los colegas de Borjas que hablaron con The Post lo describieron como un académico perspicaz cuyos métodos de investigación han influido durante décadas en la investigación académica. Sin embargo, algunos de ellos afirmaron que su trabajo político se ha basado más en convicciones personales que en la investigación empírica.

“Merece un enorme reconocimiento por ser un pionero académico en este campo”, dijo Nowrasteh, del Instituto Cato. “Además, tiene opiniones y artículos de opinión a los que nadie debería prestar atención”. En una entrevista de 2017 con el Miami Herald, Borjas rechazó la idea de ser xenófobo, afirmando que "detesta rotundamente" tal caracterización. Añadió que su campo de estudio, la economía de la inmigración, se ha politizado tanto que jamás lo estudiaría si volviera a empezar su carrera.