¿Cuánto durará la supervisión estadounidense sobre Venezuela? Esto fue lo que reveló Trump

Durante la noche del 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país gobernará Venezuela hasta que se produzca una transición política “segura y ordenada”, y señaló que permitirá que petroleras estadounidenses exploten las grandes reservas de crudo de la nación sudamericana como parte de ese proceso.

“Sólo el tiempo lo dirá”, aseguró el presidente Donald Trump cuando se le preguntó cuánto tiempo la administración mantendría la supervisión directa de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, y añadió que ese periodo podría extenderse “mucho más” que unos meses, ya que EE. UU. gobernará temporalmente el país sudamericano.

“Lo reconstruiremos de forma rentable y usaremos el petróleo para financiar parte del proceso”, agregó el mandatario republicano durante una entrevista con el periódico The New York Times, en la que explicó que su administración planea implicar a empresas petroleras de EE. UU. en la recuperación de la industria energética de Venezuela.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que su administración anunciara que EE. UU. planea asumir de forma efectiva el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido como parte de una estrategia de tres fases para Venezuela que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a miembros del Congreso.

La estrategia de tres fases para Venezuela

Si bien los legisladores republicanos han respaldado en gran medida las acciones de la administración del presidente Donald Trump, los demócratas reiteraron el miércoles 7 de enero su advertencia de que los Estados Unidos podrían encaminarse hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal claramente definida.

Dadas las circunstancias, durante la entrevista con The New York Times, Trump no especificó cuánto tiempo EE. UU. permanecería ejerciendo su supervisión sobre Venezuela, limitándose a sugerir que podría ser por un periodo mucho más largo que unos meses, por lo que expertos en política señalan que la transición podría tardar casi dos años.

De acuerdo con el secretario de Estado, Marco Rubio, el plan de tres fases para el futuro de Venezuela contempla la estabilización del país, la recuperación económica y, finalmente, una transición política tutelada, por lo que todo apunta a impedir que la nación caiga en caos y a asegurar el acceso a su petróleo bajo supervisión internacional.

“Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es porque ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen chavista de Nicolás Maduro”, aclaró el secretario de Estado de EE. UU.

Una transición para el 2027

“Las últimas fases consisten en garantizar que empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Además, se comenzará a crear un proceso de reconciliación en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser liberadas de las cárceles o retornadas al país”, precisó Rubio.

Por ende, la secuencia planeada por Trump culminará, según el secretario de Estado, en una etapa definitiva que consolidaría la transformación política de Venezuela; y aunque ningún funcionario ni el propio presidente estadounidense se ha atrevido a dar una fecha para ello, expertos advierten que podría extenderse más allá del 2027.