Salario mínimo de EE. UU. en 2026: ¿Qué estados lo aumentan en febrero y cuáles lo harán luego?

De acuerdo con el último reporte del Proyecto Nacional de Derecho Laboral (NELP, por sus siglas en inglés), un grupo de defensa sin fines de lucro centrado en los derechos de los trabajadores, los salarios justos y la justicia económica, el Gobierno de EE. UU. inició el 2026 con alzas al salario mínimo en decenas de estados, ciudades y condados.

Frente a este escenario, algunos estados implementarán estos aumentos a partir del próximo domingo 1 de febrero del 2026, mientras que otros se sumarán a los incrementos más adelante en el año. Sin embargo, cabe mencionar que algunos no incrementarán el salario mínimo sino hasta 2027, por lo que todo depende de la región.

En total, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión y conglomerado de medios Univisión, unas 88 jurisdicciones estadounidenses —entre estados, ciudades y condados— subirán el salario mínimo a lo largo de este 2026, por lo que la mayoría de estas alzas alcanzará los US$17 (Q130) por hora, aunque depende de cada lugar.

Las disposiciones sobre el salario mínimo federal se encuentran en la Ley de Normas Laborales Justas, y el salario mínimo federal es de US$8 (Q62) por hora, vigente desde agosto del 2009. No obstante, algunos estados también cuentan con leyes sobre salario mínimo, y algunas de estas ofrecen mayores protecciones a los empleados.

Estados donde el salario mínimo subirá

La Ley de Normas Laborales Justas no establece procedimientos para el cobro de salarios o comisiones habituales o prometidas que excedan los mínimos exigidos por ley. A pesar de ello, algunos estados sí cuentan con leyes que permiten presentar dichas reclamaciones, que a veces incluyen beneficios complementarios para los empleados.

Para febrero de 2026, el salario mínimo subirá en 19 estados: a US$11 (Q85) en Minnesota, Montana, Ohio y Dakota del Sur; a US$12 (Q90) en Virginia; a US$13 (Q100) en Michigan; a US$14 (Q105) en Vermont; a US$15 (Q115) en Arizona, Colorado, Maine, Misuri, Nebraska y Nueva Jersey; y a US$16 (Q120) en California, Hawái y Nueva York.

Posteriormente, entre junio y julio del 2026, el salario mínimo subirá a US$14 (Q105) en Alaska, a US$15 (Q115) en Florida, a US$16 (Q120) en Oregón y a US$17 (Q130) en California, aunque todo depende del tipo de instalación y de la zona, ya que, según el NELP, las zonas rurales no recibirán el aumento y las zonas metropolitanas sí lo harán.

Mientras tanto, el Proyecto Nacional de Derecho Laboral también prevé que ocho estados con leyes de salario mínimo por encima de la tasa federal de US$8 (Q62) no aumentarán sus salarios mínimos: Arkansas, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nuevo México y West Virginia, por lo que no se ajustarán a la inflación.

Salario mínimo en EE. UU.

El Proyecto Nacional de Derecho Laboral asegura que los estados del sur de EE. UU. no aumentaron significativamente sus salarios mínimos debido a que “no han adoptado sus propias leyes de salario mínimo o han fijado sus salarios mínimos en la tasa federal de US$8 o menos”, por lo que muchos empleados podrían mudarse hacia el norte.

“El sur es el hogar de la mayoría de la población negra de Estados Unidos, por lo que la falta de aumento de los salarios y de adopción de otras medidas de protección para los trabajadores en la región tiene efectos especialmente perniciosos para esa mano de obra”, denunció públicamente el NELP en su último reporte divulgado por medios.